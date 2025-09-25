Maple, Zayu y Clutch: conoce a las mascotas oficiales del Mundial 2026

Estos tiernos animalitos rinden homenaje a las culturas de cada país sede y se trata de: “Maple”, un alce canadiense; "Zayu", el jaguar mexicano y “Clutch”, el águila americana, que fueron creados para dar vida al espíritu de cada lugar.

Las mascotas del Mundial 2026

Canadá: Maple, el alce

Nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, estableciendo contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultura de ese país. Destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Además, es apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado.

México: Zayu, el jaguar

Habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y dinamismo de nuestro país. Su nombre significa “unidad”, “fortaleza” y “alegría”. Es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su agilidad y velocidad, pero fuera del campo promueve la cultura mexicana con baile, gastronomía y tradición.

Estados Unidos: Clutch, el águila

Recorre el país con un espíritu insaciable, curiosidad y optimismo. Dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, predica con el ejemplo y levanta el ánimo de su equipo con energía y determinación. Tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como un buen centrocampista, tiene la habilidad de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente.