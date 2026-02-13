Después, por ahí del año 2000, tuve el desagrado de viajar a Washington y presenciar en el estadio un partido de la NFL en el que se enfrentaban los Redskins contra los Giants, en lo que resultó una experiencia sumamente lamentable. Un partido de ese deporte en vivo y en directo es, desde el lado humano, una experiencia realmente desesperanzadora, aunque desde el lado antropológico, sumamente enriquecedora: la muestra irrefutable de que ciertos humanos de la sociedad estadounidense son realmente infantiles y que representan perfectamente a una sociedad inmadura y sin intención de cambiar su rumbo.

El reguetón como fenómeno cultural masivo en América Latina. (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)

Como verán, no tengo relación con ese deporte ni admiración por su cultura, y me molesta bastante tenerlos tan cerca y sobre todo la idea de que nuestra cultura esté tan permeada por la suya.

El domingo en la tarde noche, mientras ordenaba mis calzones en un concienzudo degradé de colores, escuché la inconfundible voz de ese músico al que no se le entiende nunca nada cuando canta, pero al que sí se le había entendido todo cuando cuestionaba la existencia de ese grupo de criminales sueltos en Estados Unidos llamado ICE durante la entrega de los Grammys (premio con el que mantengo la misma distancia que con el Super Bowl).

Estaban la Negra y Martina, pareja e hija respectivamente, viendo el Medio tiempo del partido y me acerqué sigiloso para ver qué sucedía. Mi primera intención, la más instintiva, fue ignorar el evento y no alimentar el rating, pero después, cierta inquietud se apoderó de mí y me exigió que lo viera, y lo vi. Y me emocioné. Afortunadamente me hice caso y no me negué a ver lo que quería ver.

Hace no demasiados años hubiese estado muy en desacuerdo con el yo de hoy, argumentando que nada nacido de las entrañas del capitalismo era digno de considerarse rupturista, y que además, no solo no era algo positivo, sino, muy por el contrario, algo negativo dado que era un discurso antisistema siendo absorbido y asimilado por el sistema mismo.

Hoy creo que puede ser, pero también creo lo contrario.

