En un texto publicado por el medio boricua El Nuevo Día , Ricky Martin no solo felicitó a Benito Martínez Ocasio, también relató el profundo significado que los tres Grammys, en especial el de Mejor Álbum del Año, tienen para los puertorriqueños y los latinos.

“Sé lo que significa llegar lejos sin soltar de dónde vienes. Sé lo que pesa, lo que cuesta y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros lo piden”, dice el cantante de 54 quien debutó con el grupo de pop en español Menudo. “Por eso, lo que has alcanzado no es sólo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana”.

Esto, explicó, porque Bad Bunny decidió avanzar en su proyecto musical sin cambiar su idioma, “ganaste siendo fiel a Puerto Rico”, sobre todo en una industria musical que pide a los cantantes latinos que “para ser global había que suavizar el español o esconder la identidad”.

Como artista, he aprendido que hay momentos donde el micrófono pesa y el éxito te invita a callar. Y también he aprendido que hay silencios que traicionan. Tú elegiste no traicionarte. Elegiste ser coherente con tu historia y con la gente que te escucha. Ricky Martin a Bad Bunny

Ricky Martin, quien ha mantenido luchas sociales junto a Bad Bunny, como cuando en 2019 llamaron a marchas multitudinarias para exigir la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló , aseguró que los logros del intérprete de música urbana son una lección de valentía y audacia para las generaciones actuales.

Bad Bunny hizo historia al ganar el Grammy a Álbum del Año con una producción completamente en español. (Foto: Rich Fury/Getty Images)

“Este logro es para una generación a la que le enseñaste que no se negocia su identidad y que el éxito no está reñido con la autenticidad. También es de los puertorriqueños, de todos nuestros hermanos latinos que sueñan en español, de lo que cruzaron mares y fronteras llevando su cultura como bandera”.