Los tres premios Grammy que Bad Bunny ganó el domingo pasado sacudieron no solo a la industria de la música, sino a la comunidad latina y para Ricky Martin fue especialmente conmovedor, por lo que le dedicó una carta a su compatriota.
“Ganaste siendo fiel a Puerto Rico”: La conmovedora carta que Ricky Martin le escribió a Bad Bunny
En un texto publicado por el medio boricua El Nuevo Día , Ricky Martin no solo felicitó a Benito Martínez Ocasio, también relató el profundo significado que los tres Grammys, en especial el de Mejor Álbum del Año, tienen para los puertorriqueños y los latinos.
“Sé lo que significa llegar lejos sin soltar de dónde vienes. Sé lo que pesa, lo que cuesta y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros lo piden”, dice el cantante de 54 quien debutó con el grupo de pop en español Menudo. “Por eso, lo que has alcanzado no es sólo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana”.
Esto, explicó, porque Bad Bunny decidió avanzar en su proyecto musical sin cambiar su idioma, “ganaste siendo fiel a Puerto Rico”, sobre todo en una industria musical que pide a los cantantes latinos que “para ser global había que suavizar el español o esconder la identidad”.
Como artista, he aprendido que hay momentos donde el micrófono pesa y el éxito te invita a callar. Y también he aprendido que hay silencios que traicionan. Tú elegiste no traicionarte. Elegiste ser coherente con tu historia y con la gente que te escucha.
Ricky Martin, quien ha mantenido luchas sociales junto a Bad Bunny, como cuando en 2019 llamaron a marchas multitudinarias para exigir la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló , aseguró que los logros del intérprete de música urbana son una lección de valentía y audacia para las generaciones actuales.
“Este logro es para una generación a la que le enseñaste que no se negocia su identidad y que el éxito no está reñido con la autenticidad. También es de los puertorriqueños, de todos nuestros hermanos latinos que sueñan en español, de lo que cruzaron mares y fronteras llevando su cultura como bandera”.
A continuación el texto íntegro que Ricky Martin publicó en El Nuevo Día con dedicatoria a Bad Bunny y que posteriormente él mismo compartió en historias de Instagram:
Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammys, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como
puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia.
Sé lo que significa llegar lejos sin soltar de dónde vienes. Sé lo que pesa, lo que cuesta y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros lo piden. Por eso, lo que has alcanzado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana.
Ganaste sin cambiar el color de tu voz.
Ganaste sin borrar tus raíces.
Ganaste siendo fiel a Puerto Rico.
En una industria que durante años nos dijo de mil maneras que para ser global había que suavizar el español o esconder la identidad, tú hiciste lo contrario. Te quedaste con tu idioma, tus ritmos y tu narrativa auténtica. Y desde ahí conquistaste el mundo.
Te vi levantar los premios y se me hizo un nudo en la garganta que solo se siente cuando uno sabe que algo importante está pasando. No solo para ti, para todos nosotros.
Pero lo que más me tocó de verte allí en el escenario de los Grammys fue el silencio de toda la audiencia cuando hablaste. Cuando defendiste a la comunidad inmigrante, cuando señalaste un sistema que persigue y separa , hablaste desde un lugar que reconozco muy bien, ese donde el miedo y la esperanza conviven, donde millones viven entre idiomas, fronteras y sueños aplazados.
Eso no se ensaya, eso se siente y se comunica.
Como artista, he aprendido que hay momentos donde el micrófono pesa y el éxito te invita a callar. Y también he aprendido que hay silencios que traicionan. Tú elegiste no traicionarte. Elegiste ser coherente con tu historia y con la gente que te escucha.
Este logro es para una generación a la que le enseñaste que no se negocia su identidad y que el éxito no está reñido con la autenticidad. También es de los puertorriqueños, de todos nuestros hermanos latinos que sueñan en español, de los que cruzaron mares y fronteras llevando su cultura como bandera.
Yo, desde el corazón, de un boricua a otro, desde el respeto y el amor, te doy las gracias por recordarnos que cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos.