“Antes de dar gracias a Dios: ICE OUT!”, dijo el cantante puertorriqueño en su discurso de aceptación del Grammy a Mejor álbum de música urbana, por DeBí TiRaR MáS FOToS.

“ICE OUT”: el llamado de Bad Bunny desde el escenario de los Grammy 2026

Benito Antonio Martínez Ocasio, verdadero nombre de Bad Bunny, se ha caracterizado por su fuerte mensaje político en muchas de las canciones del álbum DeBí TiRaR MáS FOToS y al recibir el Grammy no fue diferente.

El puertorriqueño, nombrado Rey del Pop por Rolling Stone cantando reggaeton y dembow, hizo un llamado a “frenar el odio con amor” y a ver a los migrantes como seres humanos.

Nominado en seis categorías, incluidas las principales, Bad Bunny podría hacer historia al ser el primer cantante en español en ganar Álbum del Año.