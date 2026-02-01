Bad Bunny no calló en los Grammy y aprovechó que los ojos del mundo estaban sobre él para enviar un poderoso mensaje sobre las políticas migratorias de Estados Unidos y la escalada de violencia encabezada por el Servicio de Migración de ese país.
“ICE OUT!”: El poderoso mensaje de Bad Bunny en los Grammy
“Antes de dar gracias a Dios: ICE OUT!”, dijo el cantante puertorriqueño en su discurso de aceptación del Grammy a Mejor álbum de música urbana, por DeBí TiRaR MáS FOToS.
“ICE OUT”: el llamado de Bad Bunny desde el escenario de los Grammy 2026
Benito Antonio Martínez Ocasio, verdadero nombre de Bad Bunny, se ha caracterizado por su fuerte mensaje político en muchas de las canciones del álbum DeBí TiRaR MáS FOToS y al recibir el Grammy no fue diferente.
El puertorriqueño, nombrado Rey del Pop por Rolling Stone cantando reggaeton y dembow, hizo un llamado a “frenar el odio con amor” y a ver a los migrantes como seres humanos.
Nominado en seis categorías, incluidas las principales, Bad Bunny podría hacer historia al ser el primer cantante en español en ganar Álbum del Año.
EL DISCURSO COMPLETO DE BAD BUNNY EN LOS GRAMMYS
A continuación, el discurso completo de Bad Bunny al aceptar el Grammy a Mejor álbum de música urbana:
Antes de dar gracias a Dios: ¡FUERA ICE!
No somos salvajes, no somos animales, no somos “aliens”. Somos humanos y somos americanos.
También quiero decirle a la gente que es difícil no odiar en estos días, estaba pensando que estamos tan contaminados… el odio solo se hace más fuerte con odio, lo único más poderoso que el odio es el amor. Necesitamos ser diferentes, tenemos que pelear y tenemos que hacerlo con amor. Si nosotros no los odiamos, si amamos a nuestra gente, a nuestra familia, esa es la forma de pelear.
Gracias. Gracias a Dios y gracias a la Academia.