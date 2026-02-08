Bad Bunny ofrece un show (y baile) inolvidable en el medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny llevó La Casita al Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX. (Foto: Chris Graythen/Getty Images)

Quién estuvo en la casita de Bad Bunny

Ante unos 75 mil espectadores, Benito inició su espectáculo con la famosa canción “Titi me preguntó” de su disco Un verano sin ti, y su famosa Casita tuvo grandes invitados: Karol G, Cardi B, Pedro Pascal, Jessica Alba y Young Miko, así como elementos que presentaron una fuerte carga cultural de su natal Puerto Rico y una verdadera fiesta latina.

"Si estoy en el Super Bowl 60 es porque nunca, nunca, dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti", dijo Benito Martínez vestido de blanco y con el número "64" en la espalda, durante el Half Time Show.

Si te preguntas por qué llevaba el 64 en el crewneck, fue como una manera de recordar a Puerto Rico: este número hace referencia a la cifra "oficial" de muertes que dio el gobierno del territorio caribeño tras el huracán María. Esto generó mucha indignación entre la población de la isla, pues el número de muertes fue mucho más alto, de hecho, se calcula que más de 4, 600 personas perdieron la vida.

Con quién cantó Bad Bunny

Otras canciones que interpretó el artista fueron “Yo perreo sola”, “Voy llevarte pa’ PR”, así como “EoO” antes de presentar a su primera invitada en el escenario: Lady Gaga, con quien cantó “Die With A Smile” en versión salsa y posteriormente con “Baile inolvidable”.

Lady Gaga interpretó "Die With A Smile" en versión salsa durante el Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny. (Foto: Neilson Barnard/Getty Images)

"Quieren quitarme del río....", comenzó a cantar el puertorriqueño Ricky Martin, segundo y último invitado de Benito, con quien interpretó la canción "Lo que le pasó a Hawaii", del álbum DtMF , y "El apagón" del álbum Un verano sin ti.