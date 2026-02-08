No le faltó sazón, batería y reggaetón a uno de los momentos más esperados del año: Bad Bunny ofreció un histórico show (y baile) inolvidable de medio tiempo en el Super Bowl LX. El cantante puertorriqueño llevó la Casita al partido más importante del año de la NFL, que se jugó este domingo 8 de febrero en Santa Clara, California.
Bad Bunny ofrece un show (y baile) inolvidable en el medio tiempo del Super Bowl LX
Quién estuvo en la casita de Bad Bunny
Ante unos 75 mil espectadores, Benito inició su espectáculo con la famosa canción “Titi me preguntó” de su disco Un verano sin ti, y su famosa Casita tuvo grandes invitados: Karol G, Cardi B, Pedro Pascal, Jessica Alba y Young Miko, así como elementos que presentaron una fuerte carga cultural de su natal Puerto Rico y una verdadera fiesta latina.
Si estoy en el Super Bowl 60 es porque nunca, nunca, dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti
"Si estoy en el Super Bowl 60 es porque nunca, nunca, dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti", dijo Benito Martínez vestido de blanco y con el número "64" en la espalda, durante el Half Time Show.
Si te preguntas por qué llevaba el 64 en el crewneck, fue como una manera de recordar a Puerto Rico: este número hace referencia a la cifra "oficial" de muertes que dio el gobierno del territorio caribeño tras el huracán María. Esto generó mucha indignación entre la población de la isla, pues el número de muertes fue mucho más alto, de hecho, se calcula que más de 4, 600 personas perdieron la vida.
Con quién cantó Bad Bunny
Otras canciones que interpretó el artista fueron “Yo perreo sola”, “Voy llevarte pa’ PR”, así como “EoO” antes de presentar a su primera invitada en el escenario: Lady Gaga, con quien cantó “Die With A Smile” en versión salsa y posteriormente con “Baile inolvidable”.
"Quieren quitarme del río....", comenzó a cantar el puertorriqueño Ricky Martin, segundo y último invitado de Benito, con quien interpretó la canción "Lo que le pasó a Hawaii", del álbum DtMF , y "El apagón" del álbum Un verano sin ti.
"El Apagón" y "CAFé CON RON" fueron otras canciones que el puertorriqueño de 31 años y ganador del Grammy, interpretó para cerrar su show, que sin duda conquistó al mundo manteniéndose fiel a sus raíces y a su idioma.
En los últimos minutos, Bad Bunny lanzó un fuerte mensaje político ante los problemas migratorios que se viven en el país. Lo hizo mientras caminaba hacia la cámara con banderas latinoamericanas, sobre todo de países caribeños de fondo.
"Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, United States, Canadá, and my motherland, mi patria: Puerto Rico".
Con esto, Benito hizo una referencia a que todos los países del continente son América, y no solo Estados Unidos.
Las canciones que cantó Bad Bunny
El setlist en orden que Benito cantó en el Super Bowl LX fue:
- "Tití Me Preguntó"
- "Yo Perreo Sola"
- "Safaera"
- "EoO"
- "Gasolina" (remix)
- "Die With a Smile", con Lady Gaga como invitada
- "Baile Inolvidable"
- "NUEVAYoL"
- "Lo que pasó a Hawaii", con Ricky Martin como invitado
- "El Apagón", con Ricky Martin como invitado
- "CAFé CON RON"
- "DTMF"
Cuánto cobró Bad Bunny en el Super Bowl
Y tras el gran show que montaron en el Super Bowl LX , seguramente te preguntarás cuánto cobró Benito Martínez. La respuesta es ¡nada! Ningún artista que se presenta en el Half Time Show cobra por su presentación.
Se trata de una invitación propuesta por la NFL sin ningún pago. De hecho, los mismos artistas son los responsables de poner todo el presupuesto que implique la presentación.
No es la primera vez que Bad Bunny pisa un escenario en el medio tiempo del Super Bowl, pues fue artista invitado de Shakira y Jennifer Lopez en la edición del 2020, solo que esta vez lo hizo como protagonista, reafirmando sus palabras: "Si estoy en el Super Bowl 60 es porque nunca, nunca, dejé de creer en mí".
...Y Trump se pronuncia ante la fiesta latina en el Super Bowl
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la fiesta boricua que montó Bad Bunny en el medio tiempo. A través de sus redes sociales, la calificó como "un afrenta a la grandeza de Estados Unidos".
Inmediatamente después de la presentación del puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, Trump —quien declinó asistir al Super Bowl—, escribió en su Truth Social: "nadie comprendió lo que este tipo está diciendo".
(Con información de AFP)