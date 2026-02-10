Como dice Bad Bunny en su canción El apagón, “ahora todos quieren ser latinos” o al menos eso pareció el pasado domingo, pues de acuerdo con los reportes de Duolingo, aumentaron los usuarios que quieren aprender español. ¿Pero qué pasó exactamente? Te explicamos.
¿Efecto Bad Bunny? Duolingo registra aumento de alumnos de español tras Super Bowl
Por si no lo viste:
Nada es coincidencia. Como recordarás, el domingo 8 de febrero Benito ofreció un show inolvidable en el medio tiempo del Super Bowl —con Seattle Seahawks ganadores—, un espectáculo que rompió récord en audiencia.
Tras su show lleno de mensajes en español y unión latina, Duolingo compartió a través de su cuenta de X que hubo un aumento del 35% de usuarios interesados en aprender español.
Para ser más precisos, la plataforma de idiomas mostró una gráfica en la que se aprecia el aumento de usuarios interesados en el idioma después de las 08:00 pm, justo menos de una hora en la que Bad Bunny dio su show.
Duolingo saw a 35% increase in Spanish learners last night.— Duolingo (@duolingo) February 9, 2026
Is this what a one-night stand feels like? pic.twitter.com/acf0DZczhh
De hecho, el cantante puertorriqueño es el primer artista de habla hispana que lidera en solitario el medio tiempo de esta evento tan especial para los amantes (o no) de la NFL y registró un récord de audiencia con 135.4 millones de personas.
Y como dato curioso, el artista de 31 años superó a Kendrick Lamar (2025) con 133.5 millones de vistas en vivo y a Michael Jackson (1993) con 133.4 millones.
¿Fue una vez más el efecto Bad Bunny? Al parecer, sí.