¿Efecto Bad Bunny? Duolingo registra aumento de alumnos de español tras Super Bowl

Nada es coincidencia. Como recordarás, el domingo 8 de febrero Benito ofreció un show inolvidable en el medio tiempo del Super Bowl —con Seattle Seahawks ganadores—, un espectáculo que rompió récord en audiencia.

Tras su show lleno de mensajes en español y unión latina, Duolingo compartió a través de su cuenta de X que hubo un aumento del 35% de usuarios interesados en aprender español.

Para ser más precisos, la plataforma de idiomas mostró una gráfica en la que se aprecia el aumento de usuarios interesados en el idioma después de las 08:00 pm, justo menos de una hora en la que Bad Bunny dio su show.