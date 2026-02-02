Si algo caracterizó a los Premios Grammy 2026 de cualquier otra ceremonia en esta temporada de premios es que, en esta ocasión, sí hubo declaraciones políticas y no silencio incómodo como en los Golden Globes o los Emmys. Desde Bad Bunny hasta Billie Eilish, los premios a lo más destacado de la música estuvieron marcados por el llamado de distintos artistas a poner atención y oponerse a las políticas migratorias estadounidenses.
La música vs ICE: Unos Grammys 2026 sin miedo a hablar de política
Olivia Dean, Benito Martínez, Billie Eilish y Jelly Roll hicieron distintas declaraciones referentes a la protección de las personas migrantes en Estados Unidos, rompiendo el patrón de silencio de otras premiaciones.
La primera en referirse al trato que las autoridades migratorias de Estados Unidos dan a las personas migrantes, fue la cantante y compositora británica Olivia Dean al recibir el premio a Mejor artista nuevo.
“Soy nieta de migrantes (...) soy producto de la valentía y creo que estas personas deberían ser celebradas”, dijo la cantante de 26 años.
Por su parte, Billie Eilish fue más frontal y no dudó en insultar al Servicio de Inmigración de EU. “Nadie es ilegal en tierra robada. Fuck ICE!”, inició su mensaje y aseguró que frente a la situación actual le es difícil saber cómo actuar.
“Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan”.
Bad Bunny, el rey de la noche
Benito Antonio Martínez Ocasio fue, sin duda alguna, el rey de la noche. No solo ganó el premio a Mejor álbum de música urbana, también hizo historia al ser el primer cantante en español en recibir el galardón principal de la noche.
Sí, al ganar Mejor álbum del año, Bad Bunny pasó a la historia de los Grammys como el único cantante con un álbum enteramente en español en ganar esa categoría y, por supuesto, aprovechó para enviar mensajes poderosos.
“Puerto Rico: créeme cuando te digo que somos mucho más grandes y que no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, gracias a la Academia y gracias a las personas que han creído en mí a lo largo de toda mi carrera”, dijo en español al recibir el premio de manos de Harry Styles. “Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico, ¡te amo!”.
Luego, cambió a inglés para una dedicatoria especial a las personas migrantes.
Quiero dedicar este premio a toda la gente que ha tenido que dejar su país, a su casa y su familia, para seguir sus sueños
Antes, durante su primer discurso, el Conejo Malo inició diciendo: “ICE OUT!”.
Lee el discurso completo de Bad Bunny:
Otros discursos notables de los Grammys 2026
Jelly Roll, rapero y cantante de country estadounidense, dio un discurso destacado al recibir el Grammy a Mejor álbum de country contemporáneo por Beautifully Broken, y aseguró que hubo un tiempo en su vida en el que “se sentía roto” y por eso escribió el álbum. “No creí que tendría ninguna oportunidad, eran un horrible ser humano”, pero mientras estaba en prisión encontró que la música y la religión lo ayudarían. “Creo que la música y Dios tuvieron el poder de cambiar mi vida”.
Y añadió: “quiero decirles a todos ustedes: Jesús es para todos. Jesús no le pertenece únicamente a un partido político. Jesús es Jesús y cualquiera puede tener una relación con él”.