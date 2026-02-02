Olivia Dean, Benito Martínez, Billie Eilish y Jelly Roll hicieron distintas declaraciones referentes a la protección de las personas migrantes en Estados Unidos, rompiendo el patrón de silencio de otras premiaciones.

Del “soy nieta de migrantes” al “F*ck ICE!”: los discursos más poderosos de los Grammys 2026

La primera en referirse al trato que las autoridades migratorias de Estados Unidos dan a las personas migrantes, fue la cantante y compositora británica Olivia Dean al recibir el premio a Mejor artista nuevo.

“Soy nieta de migrantes (...) soy producto de la valentía y creo que estas personas deberían ser celebradas”, dijo la cantante de 26 años.

Por su parte, Billie Eilish fue más frontal y no dudó en insultar al Servicio de Inmigración de EU. “Nadie es ilegal en tierra robada. Fuck ICE!”, inició su mensaje y aseguró que frente a la situación actual le es difícil saber cómo actuar.

“Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan”.