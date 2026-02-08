Del balón al ‘Ocasio 64’: Los mensajes ocultos de Bad Bunny en el Halftime

Benito Antonio Martínez Ocasio demostró que, a pesar del colonialismo en el que vive la isla de Puerto Rico, logró apoderarse del escenario más visto en Estados Unidos, y lo hizo con un setlist completamente en español.

‘Ocasio 64’

El cantante salió al campo con un jersey completamente blanco con el número 64 y el nombre Ocasio, el apellido de su mamá Lysy Ocasio.

El 64 tiene un significado social para Puerto Rico: fue el número oficial de muertes por el paso del huracán María que el gobierno dio en 2017, lo que generó una gran indignación entre la población y tomaron esa cifra (64), como forma de protesta. Meses después el cálculo de muertes fue de más de 4,600 personas.

Bad Bunny salió con un jersey blanco con Ocasio 64 en la espalda. (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)

¿Qué decía el balón de Bad Bunny?

Casi al final del espectáculo, Bad Bunny dijo: “God Bless America” (Dios bendiga a América), una frase utilizada sobre todo por la clase política estadounidense –en los últimos años más por los republicanos–, y después mencionó a todos los países del continente, incluido Puerto Rico. Al final, mostró un balón de futbol americano con la frase: “Together We Are America” (Juntos todos somos América).