Bad Bunny puede gustarte o no, pero lo que hizo en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX fue histórico, por su música, sí, pero también por el contexto social y político en Estados Unidos y el resto del continente.
Del balón al ‘Ocasio 64’: Los mensajes ocultos de Bad Bunny en el Halftime
Benito Antonio Martínez Ocasio demostró que, a pesar del colonialismo en el que vive la isla de Puerto Rico, logró apoderarse del escenario más visto en Estados Unidos, y lo hizo con un setlist completamente en español.
‘Ocasio 64’
El cantante salió al campo con un jersey completamente blanco con el número 64 y el nombre Ocasio, el apellido de su mamá Lysy Ocasio.
El 64 tiene un significado social para Puerto Rico: fue el número oficial de muertes por el paso del huracán María que el gobierno dio en 2017, lo que generó una gran indignación entre la población y tomaron esa cifra (64), como forma de protesta. Meses después el cálculo de muertes fue de más de 4,600 personas.
¿Qué decía el balón de Bad Bunny?
Casi al final del espectáculo, Bad Bunny dijo: “God Bless America” (Dios bendiga a América), una frase utilizada sobre todo por la clase política estadounidense –en los últimos años más por los republicanos–, y después mencionó a todos los países del continente, incluido Puerto Rico. Al final, mostró un balón de futbol americano con la frase: “Together We Are America” (Juntos todos somos América).
La “bandera azul clarito”
Cuando en "LA MuDANZA" Bad Bunny canta: “Aquí mataron gente por sacar la bandera, por eso es que ahora yo la llevo donde quiera (...) Si mañana muero yo espero que nunca olviden mi rostro y pongan un tema mío el día que traigan a Hostos, en la caja la bandera azul clarito y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito”, no lo dice porque sí.
Antes de la década de 1950, tener la bandera puertorriqueña era ilegal, mientras que entre las décadas de los 70 y 80 el gobierno estadounidense asesinó a activistas independentistas como la estudiante Antonia Martínez, los jóvenes Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví asesinados en el Cerro Maravilla, o Adolfina Villanueva.
El Apagón
Desde que Bad Bunny lanzó la canción "El Apagón", el álbum Un verano sin ti, visibilizó un grave problema de acceso a electricidad en la isla que ni el gobierno puertorriqueño ni tampoco el estadounidense han logrado solucionar desde 2017, tras el paso del huracán María.
Este grave problema ha sido denunciado por los ciudadanos puertorriqueños, y Benito Martínez Ocasio hizo uso de su enorme plataforma para hacer una denuncia pública al respecto a través de un reportaje publicado en su canal de YouTube .
“Un shot de cañita en casa de Toñita”
Sí, la mismísima Toñita, la puertorriqueña fundadora del famoso bar Caribbean Social Club en Brooklyn, Nueva York, estuvo sirviendo “cañitas” en el escenario. La cañita es un ron artesanal puertorriqueño hecho de caña de azúcar con una graduación alcohólica más alta, se toma especialmente en las fiestas navideñas y fiestas familiares. También se le conoce como “pitorro” o “ron de caña”.
Las Piraguas y el Coco Frío
El escenario estaba lleno de referencias puertorriqueñas: desde los árboles de plátano, hasta los carritos de dulces y postres que se encuentran en las calles de San Juan. Por ejemplo, estaban las Piraguas, que son como los “raspados” en México: helados hechos a partir de hielo triturado que lleva jarabe de frutas; también hubo puestos de “Coco frío”, una botana típica caribeña.
¿Algo más latino que dormir en las sillas de la fiesta?
A nadie pasó desapercibido: una boda en la que todos bailan y un pequeño durmiendo en las sillas juntas. Y es que es un clásico de la infancia latinoamericana, ¿no? Todos fuimos ese niño en algún momento.
En este video del Halftime Show puedes ver ese momento en particular:
El Grammy es para todos
Entregar a un niño el Grammy que apenas hace una semana obtuvo es una muestra de esperanza. Habla del futuro, de confiar en las próximas generaciones y de abrirles el camino para que logren alcanzar sus más grandes sueños, porque como Benito dijo: “si estoy en el Super Bowl 60 es porque nunca, nunca, dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti”.
Por cierto, el pequeño al que Bad Bunny le entregó el Grammy no es Liam Conejo Ramos, el pequeño ecuatoriano detenido por ICE; se trata Lincoln Fox, un pequeño actor de 5 años de papás argentinos y egipcios.