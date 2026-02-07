Si bien la NFL ha hecho un trabajo potente de expansión en otros países, el partido del próximo domingo quedó como anillo al dedo para esta estrategia, pues no solo el cantante puertorriqueño le dará un sello muy personal al espectáculo, tanto los Pats como los Seahawks cuentan en sus filas con estrellas deportivas que despiertan un interés diferente.

Quiénes son los jugadores latinos en el Super Bowl LX

Además de ser uno de los equipos más reconocidos de este siglo por la reconocida dinastía Tom Brady, los New England Patriots tienen actualmente a dos jugadores clave: Christian González y Andy Borregales, ambos de orígenes colombiano y venezolano.

Mientras que del lado de los Seahawks, Elijah Arroyo tiene ascendencia mexicana e incluso pasó un tiempo en el país.

Te compartimos un poco de cada uno, para que conozcas más de estos jugadores.

