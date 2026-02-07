El Super Bowl LX será la edición más latina de este evento, símbolo del deporte estadounidense. No solo es la actuación de Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo, es que hay un puñado de jugadores cuyas familias provienen de países como Venezuela y Colombia y que lucen con orgullo sus orígenes.
Bad Bunny no es el único: El talento latino también juega en la cancha del Super Bowl LX
Si bien la NFL ha hecho un trabajo potente de expansión en otros países, el partido del próximo domingo quedó como anillo al dedo para esta estrategia, pues no solo el cantante puertorriqueño le dará un sello muy personal al espectáculo, tanto los Pats como los Seahawks cuentan en sus filas con estrellas deportivas que despiertan un interés diferente.
Quiénes son los jugadores latinos en el Super Bowl LX
Además de ser uno de los equipos más reconocidos de este siglo por la reconocida dinastía Tom Brady, los New England Patriots tienen actualmente a dos jugadores clave: Christian González y Andy Borregales, ambos de orígenes colombiano y venezolano.
Mientras que del lado de los Seahawks, Elijah Arroyo tiene ascendencia mexicana e incluso pasó un tiempo en el país.
Te compartimos un poco de cada uno, para que conozcas más de estos jugadores.
Los Pats con sus jugadores latinos apuestan todo
Esta es la primera vez que los Patriotas llegan al Super Bowl desde la salida de Tom Brady, periodo que usaron para readaptar sus jugadas y llegar a un nivel de juego que les llevara a pelear por el Vince Lombardi.
CHRISTIAN GONZÁLEZ
De padre colombiano (Héctor González) y madre estadounidense (Temple González), Christian ha sido clave para el actual funcionamiento del equipo.
Nacido en Texas, el jugador de 23 años se desempeña como cornerback y este año fue elegido para el Juego de las Estrellas (el Pro Bowl).
En la final de Conferencia contra los Broncos de Denver hizo una intercepción decisiva a dos minutos del final, lo que le dio la victoria a su equipo.
ANDY BORREGALES
Nacido en Venezuela, cuando era un bebé de apenas un año migró con su familia a Miami, donde creció y estudió en una preparatoria de Hollywood, Florida, donde comenzó a jugar futbol americano, lo que lo llevó a jugar con los universitarios Miami Hurricanes.
En la Final de la Conferencia Americana, este novato de 23 años convirtió un gol de campo que dejó el marcador en 10-7, a favor de los Pats.
Los Seahawks y Elijah Arroyo, su jugador de raíces mexicanas
Los Seahawks no se quedan atrás. No llegaban al Super Bowl desde la derrota frente a los Patriotas en 2015 y ahora buscan la revancha.
Para lograr la victoria cuentan con Elijah Arroyo, nieto de mexicanos y quien pasó seis años de su adolescencia en Cancún, de hecho cuenta que cuando estaba haciendo sus maletas para ir a México le preguntó a su mamá si jugaban futbol americano en el Caribe.
Elijah tiene 22 años y nació en Orlando, Florida, este es su primer año con la NFL y fue elegido por el equipo de Seattle en la segunda ronda del Draft para jugar como tight end (ala cerrada).