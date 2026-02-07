Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Bad Bunny no es el único: El talento latino también juega en la cancha del Super Bowl LX

Sí, al Super Bowl llegan algunos jugadores de origen latino que hacen de esta edición algo diferente.
sáb 07 febrero 2026 10:35 AM
Kansas City Chiefs v Seattle Seahawks - NFL Preseason 2025
Al menos tres jugadores de origen latino destacan en el Super Bowl LX con Patriots y Seahawks. (Foto: Soobum Im/Getty Images)

El Super Bowl LX será la edición más latina de este evento, símbolo del deporte estadounidense. No solo es la actuación de Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo, es que hay un puñado de jugadores cuyas familias provienen de países como Venezuela y Colombia y que lucen con orgullo sus orígenes.

Publicidad

Si bien la NFL ha hecho un trabajo potente de expansión en otros países, el partido del próximo domingo quedó como anillo al dedo para esta estrategia, pues no solo el cantante puertorriqueño le dará un sello muy personal al espectáculo, tanto los Pats como los Seahawks cuentan en sus filas con estrellas deportivas que despiertan un interés diferente.

Lee:

Super Bowl 2026: horario y dónde verlo gratis y en vivo desde México
Deportes

Super Bowl 2026: horario y dónde verlo gratis y en vivo desde México

Quiénes son los jugadores latinos en el Super Bowl LX

Además de ser uno de los equipos más reconocidos de este siglo por la reconocida dinastía Tom Brady, los New England Patriots tienen actualmente a dos jugadores clave: Christian González y Andy Borregales, ambos de orígenes colombiano y venezolano.

Mientras que del lado de los Seahawks, Elijah Arroyo tiene ascendencia mexicana e incluso pasó un tiempo en el país.

Te compartimos un poco de cada uno, para que conozcas más de estos jugadores.

Publicidad

Los Pats con sus jugadores latinos apuestan todo

Esta es la primera vez que los Patriotas llegan al Super Bowl desde la salida de Tom Brady, periodo que usaron para readaptar sus jugadas y llegar a un nivel de juego que les llevara a pelear por el Vince Lombardi.

Lee:

Foto de la ofensiva de los New England Patriots reunidos en grupo en medio del campo escuchando una jugada
Deportes

Los Patriots vuelven al Super Bowl y su historia pesa más que nunca

CHRISTIAN GONZÁLEZ

De padre colombiano (Héctor González) y madre estadounidense (Temple González), Christian ha sido clave para el actual funcionamiento del equipo.

Buffalo Bills v New England Patriots - NFL 2025
Christian González, cornerback de los Patriots, es una de las figuras latinas del Super Bowl LX. (Foto: Jordan Bank/Getty Images)

Nacido en Texas, el jugador de 23 años se desempeña como cornerback y este año fue elegido para el Juego de las Estrellas (el Pro Bowl).

En la final de Conferencia contra los Broncos de Denver hizo una intercepción decisiva a dos minutos del final, lo que le dio la victoria a su equipo.

ANDY BORREGALES

Nacido en Venezuela, cuando era un bebé de apenas un año migró con su familia a Miami, donde creció y estudió en una preparatoria de Hollywood, Florida, donde comenzó a jugar futbol americano, lo que lo llevó a jugar con los universitarios Miami Hurricanes.

Cleveland Browns v New England Patriots
Andy Borregales fue seleccionado por los Patriotas en la sexta ronda del Draft. (Foto: Billie Weiss/Getty Images)

En la Final de la Conferencia Americana, este novato de 23 años convirtió un gol de campo que dejó el marcador en 10-7, a favor de los Pats.

Publicidad

Los Seahawks y Elijah Arroyo, su jugador de raíces mexicanas

Los Seahawks no se quedan atrás. No llegaban al Super Bowl desde la derrota frente a los Patriotas en 2015 y ahora buscan la revancha.

Te recomendamos:

Foto de jake bobo de los seattle seahawks atrapando el balón y anotando un touchdown a los rams de los angeles
Deportes

Seattle Seahawks: medio siglo de historia y una temporada para la memoria

Para lograr la victoria cuentan con Elijah Arroyo, nieto de mexicanos y quien pasó seis años de su adolescencia en Cancún, de hecho cuenta que cuando estaba haciendo sus maletas para ir a México le preguntó a su mamá si jugaban futbol americano en el Caribe.

Houston Texans v Seattle Seahawks
Elijah Arroyo, tight end de los Seahawks, tiene raíces mexicanas y juega su primer Super Bowl. (Foto: Steph Chambers/Getty Images)

Elijah tiene 22 años y nació en Orlando, Florida, este es su primer año con la NFL y fue elegido por el equipo de Seattle en la segunda ronda del Draft para jugar como tight end (ala cerrada).

Tags

NFL Super Bowl
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad