Las apps de ligue y la ilusión del infinito: como enfrentar el cansancio del swipe

¿Quién es quién en el juego de las apps de dating?

Lo que realmente está en juego son las historias que se tejen dentro y fuera de la pantalla. A pesar de los retos, estas plataformas han producido un sinfín de vínculos reales –amistades, comunidades y hasta matrimonios–, demostrando que el amor genuino aún es posible.

TINDER: EL ORIGEN DEL SWIPE

Tinder es la aplicación original que introdujo el swipe en la cultura del dating y, siendo la plataforma más grande, se enfrenta al reto del agotamiento de sus usuarios. Ana, parte del equipo de la app, reconoce que la fatiga por el swipe es real: “Lo escuchamos de nuestros usuarios todo el tiempo. Mucha gente ha estado en apps de citas durante años y está empezando a sentir el dating burnout”. Para combatirlo, la empresa está implementando una nueva función de inteligencia artificial que, a diferencia del swipe infinito, solo proporciona uno o dos perfiles altamente curados por día.

Para Ana, la meta es que los usuarios descubran “más sobre sí mismos y sobre otras personas para encontrar lo correcto, sea lo que sea que estén buscando”. Además, buscan incentivar a los usuarios a completar sus perfiles y a interactuar más allá de los matches iniciales. A pesar de que el número de perfiles puede parecer abrumador, Ana defiende que la cantidad es, de hecho, su mayor fortaleza. “Cuando estás viajando o te mudas a una nueva ciudad, puedes conocer a muchísimas personas y tener acceso a cosas muy distintas a la vez”, explica. La aplicación permite a los usuarios ser muy específicos en cuanto a sus preferencias, con filtros que van desde la frecuencia con la que alguien bebe hasta saber si es una persona mañanera. La filosofía de la empresa es simple: “Todo empieza con un swipe”, y su visión es mantener una plataforma abierta y adaptable para que sirva a los millones de usuarios en las diferentes etapas de sus vidas.

BUMBLE: EL LADO SEGURO

El caso de Adolfo, quien conoció a su esposa en Bumble, es un testimonio directo del potencial de las apps de citas para construir una vida real. Su principal razón para quedarse en la plataforma fue la seguridad que le ofrecía la dinámica de que la mujer dé el primer paso. “Lo que pasa en las dating apps es que las mujeres tienen muchos más matches que los hombres. Que la mujer haga el primer acercamiento te da la seguridad de que la persona tiene más interés más allá del primer match”, explica.

Para Adolfo, esto fue un filtro clave que lo liberó del agotador ciclo de escribir mensajes que nunca son respondidos. Los filtros de la aplicación, su mejor fama y la sensación de que las mujeres se sentían más seguras, le dieron la confianza necesaria para invertir su tiempo. “A mí me dejaba más tranquilo porque estoy pensando menos, si te mandan un mensaje algo puede salir de ahí, pero si no, no pasa nada. No te quedas en un loop infinito de pensar si ya escribiste y que no te respondieron”, afirma.

Y aunque su historia de éxito pueda parecer una rareza, Adolfo cree que es la prueba de que el amor en las apps sigue siendo posible, siempre y cuando se tengan las expectativas correctas. “No creo que seamos una excepción a la regla, cada vez conocemos a más parejas que se conocieron de esa forma”, reflexiona compartiendo el hecho de que hoy ya son padres. Su consejo para quienes sufren de burnout es claro: tomarse pausas, ser transparente en el perfil, conectar con otras redes y, sobre todo, “no tomarse las cosas tan en serio”. Para él, el secreto es usar la tecnología como una herramienta, no como una obsesión, y moverse rápido a la interacción en persona para confirmar si la química realmente existe.

¿Cómo son las apps de ligue? (Ilustración: Visual generation para Shutterstock)

RAYA: EL CLUB EXCLUSIVO

En un mar de opciones, Raya se ha posicionado como el refugio de quienes buscan la curaduría y la exclusividad. Ryan, un usuario que encontró a su esposa en la plataforma, explica que su principal atractivo es la calidad de los perfiles. “Raya me fue recomendada por algunas personas que me dijeron que la calidad de los perfiles sería mucho más alta. Descubrí que eso era totalmente cierto e incluso encontré a mi esposa allí. No sé si se debe únicamente a la exclusividad, pero sí creo que la selección era muy buena y la volvería a usar”, comenta.

Su experiencia es un testimonio del poder de las plataformas especializadas para crear conexiones significativas. Para Ryan, es difícil imaginar un futuro sin dating digital, pues en una sociedad donde la interacción presencial es cada vez menor, las apps son de las únicas maneras de encontrar personas a su alrededor. Aunque el modelo puede parecer elitista, su caso prueba que el enfoque en la exclusividad y la calidad puede ser la respuesta para quienes buscan algo más que el swipe interminable.

GRINDR: LA CITA INMEDIATA

Grindr es conocida por ser una de las pioneras en facilitar encuentros inmediatos, una dinámica que, según su usuario Santiago, responde a una necesidad específica dentro de la comunidad. “Creo que responde a una necesidad de generar espacios de libertad mediante encuentros sexuales para una comunidad LGBTIQ+ que cada vez es más grande, pero que sigue siendo una minoría. Eso tiene implicaciones relevantes que la app satisface muchas veces”, explica. Sin embargo, su experiencia también le ha mostrado la dualidad de la plataforma.

Aunque su uso ha sido mayoritariamente “transaccional, sin una opinión moral”, describe el entorno como algo “carnal, superficial y generalmente de poca profundidad”. A pesar de esto, Santiago nos comparte algunas de sus experiencias más memorables, que desafían la percepción de la app: “Hacer match con un crush... Y salir con gente que admiras, creo que lo más memorable fue un date con el que salí un rato; al final no funcionó tanto, pero hice un gran amigo que hoy en día es una persona muy importante para mí”. Su testimonio subraya que, aunque una plataforma pueda estar diseñada con un fin específico, las conexiones humanas pueden florecer de las formas más inesperadas, probando que incluso en el dating instantáneo, la amistad y los vínculos genuinos son posibles.

SCRUFF Y FEELD: LA CONEXIÓN DE NICHO

En el vasto universo de las apps de citas, plataformas como Scruff y Feeld han encontrado su lugar al ofrecer experiencias más específicas, fuera del alcance masivo de Tinder o Grindr. Para Fernando, usuario de ambas, este enfoque de nicho abre la puerta a un abanico más diverso dentro de la comunidad. Mientras que disfruta de la posibilidad de conectar con otros usuarios por todo el mundo a través de Scruff, le atrae el espacio que fomenta la curiosidad y la exploración de la sexualidad sin prejuicios de Feeld.

A diferencia de un modelo puramente transaccional, reitera que le “encanta la posibilidad de tener intercambios culturales por todo el mundo”, lo que le ha permitido formar fuertes amistades internacionales, además de encontrar parejas y amantes. Sin embargo, estas apps no se salvan de la paradoja del dating digital, que él describe como una “espada de doble filo”: si bien facilitan el primer contacto, también pueden llevar a la fatiga de decisión. Fernando concluye que el verdadero reto para estas plataformas es ser más proactivas para integrar a los segmentos de la comunidad que aún permanecen marginados.

GLEEDEN: HONESTIDAD RADICAL

Gleeden se distingue por su enfoque radicalmente honesto, ofreciendo una plataforma para quienes buscan aventuras extramatrimoniales con la promesa de la discreción. Antonio, un usuario de 44 años, explica que se unió a la plataforma no por infelicidad, sino por la necesidad de sentir algo que había perdido. “No es que no fuera feliz antes de inscribirme en Gleeden, la verdad es que no, pero me faltaba algo: tenía ganas de desviarme del camino tan bien trazado desde hacía años, necesitaba vibrar, emocional y físicamente”, confiesa.

Lo que le sorprendió fue la profundidad de la conexión que formó, enamorándose de alguien solo por la calidad de su perfil escrito. Para él, esta aventura fue un paréntesis que le permitió reencontrar la energía de sus 20 años sin abandonar las responsabilidades de su vida. Aunque su historia fue corta, le dio una “bocanada de aire fresco increíble” y le hizo sentirse “más feliz, más fiel a mí mismo”. El testimonio de Antonio demuestra que, en el vasto mundo de las apps, incluso las plataformas más controvertidas pueden ofrecer a sus usuarios un espacio de autodescubrimiento y renovación, al ser simplemente una vivencia más.