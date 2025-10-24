Menos pantallas, más citas: así es Hinge, la app "diseñada para ser eliminada"

Se trata de una app de citas que, si bien no es nueva en el mercado —fue fundada en 2012 y se posiciona por ejemplo en Estados Unidos, Reino Unido y Australia—, sí lo es en Latinoamérica y nuestro país es el primero en el que ya se encuentra disponible.

¿Y por qué México? Jackie Janos, presidenta y CMO de Hinge, explica en entrevista con Life and Style, que en el país existe un deseo —especialmente entre los jóvenes—, de pasar más tiempo cara a cara, y una necesidad de una app de citas que ofrezca una mejor experiencia y se sienta más segura.

. (Cortesía)

“Preferimos profundizar en un mercado en lugar de simplemente lanzarla en todos lados para crecer rápido. Por eso hemos sido muy específicos y cautelosos al entrar a cada país, asegurándonos de que la aplicación realmente satisfaga las necesidades de la comunidad local, como es el caso de México”.

La filosofía de Hinge es simple: creada para ser eliminada. “La experiencia dentro de la aplicación está pensada para animar a las personas a salir de ella y tener una cita en la vida real” y, por ende, encontrar a esa persona por la que vale la pena eliminar la app.

Respecto a lo que diferencia a Hinge de otras apps de citas respecto a funciones, experiencia de usuarios y resultados, Jackie señala que el objetivo es que las personas “salgan” de la aplicación. “No queremos que pasen demasiado tiempo frente a una pantalla: queremos fomentar que se conozcan en persona. Somos la única app enfocada exclusivamente en ese resultado: lograr que tengas una cita real”.

Cada función de la app está diseñada con objetivos concretos. Una de las funciones más destacadas son los “rompehielos”, preguntas o frases creativas que invitan a compartir más sobre ti e iniciar conversaciones creativas. También hay funciones como “dating intentions”, “tus límites de turno” o “ya salimos”, esta última opción pregunta si ambas personas desean verse de nuevo después de hacer una cita.

Y otra función destacada es Turn Limits. "Solo puedes tener cierto número de conversaciones abiertas al mismo tiempo. Limitamos los chats porque no queremos que acumules mensajes sin sentido. Si alguien te escribe y no tienes intención de salir con esa persona, deberías cerrar esa conversación”, dice Janos a Life and Style.

Las dinámicas de las citas en la actualidad están cambiando. Por ejemplo, desde la perspectiva de Jackie, una parte importante es el tiempo que las personas pasan en espacios digitales e incluso con el teléfono en la mano. “Hemos visto un declive en el tiempo que la gente pasa en persona con otros, sin distracciones tecnológicas. Como resultado, muchas personas están perdiendo las habilidades para conectar con alguien que está justo frente a ellas. Eso representa un desafío para los jóvenes adultos que quieren conocer gente, y también para Hinge, ya que nuestro propósito es precisamente alentarlos a hacerlo”, concluye.

¿Listo para tu siguiente cita real?