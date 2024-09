Placer y salud sexual: Lo que nadie más puede hacer por ti

Aunque el placer es algo que no suelen explicarnos positivamente, cuando hablamos sobre educación sexual es necesario conocer que la masturbación también forma parte de cuidar tu salud, ya que te traerá satisfacciones emocionales y físicas, te ayudará a tener confianza en ti y te brindará más seguridad para poder compartir con tu pareja lo que te excita y lo que no.

Masturbarte es una forma sana y segura de disfrutar de un orgasmo sin embarazarse o contraer alguna ITS y es algo que puedes disfrutar tengas o no pareja. Cuando nos masturbamos, liberamos endorfinas y oxitocina, dos neurotransmisores que incrementan la satisfacción.

El condón tiene un 99 por ciento de eficacia para prevenir un embarazo no planificado siempre y cuando se utilice correctamente; es decir, siempre que se coloque de la manera correcta, que se utilice el lubricante correcto y se abra como marcan los fabricantes.

¿Recuerdas quién te dijo cómo usar un condón? ¿Cómo ponerlo? ¿Te dijeron que tú también eres responsable de llevar anticonceptivos? Cuando hablo de que somos responsables de nuestro placer y salud sexual , me refiero a que, aunque nosotras no usemos condón, es nuestra responsabilidad llevar con nosotras anticonceptivos. No podemos dejar en manos de alguien más nuestra salud.

Y es que hasta ahora la forma más segura de tener sexo es usando condón, ya sea vaginal, anal u oral. Asimismo, para dar/recibir sexo oral en la vulva y/o ano es importante utilizar una barrera bucal que ayude a no contraer alguna ITS.

Necesitamos acceso a información integral, y de calidad, necesitamos una educación sexual que nos hable positivamente sobre la masturbación, que la promueva y hable sobre ella como lo que es: algo normal, sano y bonito.

Pregúntate quién habló por primera vez contigo sobre salud sexual, sobre la masturbación, sobre el uso correcto del condón. ¿Lo recuerdas? Desde muy pequeñas recibimos información confusa y contradictoria sobre las relaciones y el sexo, haciendo que a muchas nos dejen con dudas e información incorrecta.

Otra forma de cuidar tu salud sexual es teniendo acceso a chequeos para descartar posibles ITS. Si eres una persona que mantiene relaciones sexuales con una o varias personas, es importante realizarlos por lo menos una vez al año. Es una forma de saber cómo estás y prevenir Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). Para muchas, la idea de visitar a un ginecólogo por primera vez puede resultar aterrador, y es normal sentir miedo. Someterse al tacto vaginal puede causarnos nervios o vergüenza, porque alguien entra en contacto con una parte íntima de nuestro cuerpo.

Para no tener de qué preocuparse es muy importante encontrar un ginecólogo que te haga sentir cómoda. Y no tiene que ser al primero al que acudas, busca alguien con quien tengas la confianza de hablar libremente sobre tus dudas o miedos, alguien que te explique todo lo que necesitas porque recuerda siempre que tu salud sexual es valiosa. Mejorar nuestra vida sexual va más allá de solo tener buen sexo, también consiste en cuidarnos, saber sobre nuestro cuerpo, sus partes, acudir a chequeos y amarnos. ¿Tú cómo cuidas tu salud sexual?

_______

Acerca de la autora: Creadora de contenido sobre sexualidad en redes sociales con una comunidad de de dos millones de personas, Estef es educadora en sexualidad humana por el Instituto de Investigación sobre Sexualidad y Pareja de la Ciudad de México, máster en Sexología Clínica y Terapia de Pareja por el Instituto de Estudios Psicológicos en Madrid, España, actriz y conductora.