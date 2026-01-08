Encima de todo esto, aparece la dichosa culpa que suele nublar la mente y nos invita a rendirnos o abandonar poco a poco esas metas que nos planteamos al inicio del año.

Sin embargo, hay una estrategia que puede ayudar a cualquier persona a reordenar la mente para que todos esos objetivos y propósitos sean alcanzables, la clave no está en la fuerza de voluntad, sino en cómo das seguimiento a tus objetivos, según la psicología del comportamiento.

La estrategia psicológica para no abandonar tus objetivos

“El problema con los propósitos no es la ausencia de cambio, sino la ausencia de seguimiento”, asegura el doctor en Filosofía y psicólogo profesor en Harvard y Columbia Alexander Puutio. “Dicho de otro modo: nos encanta el drama de la transformación, pero detestamos su gestión ”.

En un reciente artículo sobre cómo gestionar nuestras metas de inicio de año , el experto en ciencias del comportamiento explica que sí, podemos crear nuestras metas perfectas, tener las mejores intenciones y hacer todo un ritual de inicio de año alrededor de estas, pero sin la supervisión adecuada nuestro entusiasmo será muy breve.

Según una investigación recientemente publicada sobre la motivación, búsqueda de objetivos y consistencia conductual, sin la autosupervisión es difícil llegar a la meta planteada. Es decir, aunque esa energía inicial es buena para inspirarnos, si falta un seguimiento estructurado el progreso suele estancarse sin importar si el objetivo es significativo de manera personal o está perfectamente definido.

Entonces… es importante no centrarse únicamente en la meta, sino en los pasos que deben seguirse para lograrla. Y para esto existe un sistema psicológico que puede ayudar a recuperarnos del bache y lograr cumplir los propósitos de Año Nuevo.

Elige una meta que valga la pena alcanzar. No debe ser muy sencilla como para que no la respetes, ni demasiado vaga como para no monitorearla. Debe ser un objetivo que te importe lo suficiente para lograrlo. Construye un sistema de seguimiento. Esto es importante antes de dar el primer paso. ¿Qué harás? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Traza el camino. Haz visible el seguimiento. Llevar un cronograma puede ayudarte. Las primeras versiones pueden ser malas. Y es de esperarse, incluso si los siguientes intentos no son perfectos, el plan de seguimiento incluye sobrevivir a esa etapa inicial que te da el tiempo suficiente para mejorar. Recuperarte de las fallas no es un momento único. Lograr lo que buscas no es lineal y va con altas y bajas, lo importante es que los registros te ayuden a identificar precisamente esas “altas y bajas” para perfeccionarlo y que tu objetivo no desaparezca.

Y ahora… ¿estás listo para retomar y cumplir tus propósitos de año nuevo y no soltarlos?