Thanksgiving a la mexicana: lugares para cenar con amigos y familia

La verdad es que es el pretexto perfecto para realizar esa reunión entre amigos que llevamos posponiendo por meses y, solo por eso, vale toda la pena asomarse a estas opciones en Ciudad de México .

Dónde celebrar ‘Thanksgiving’ en CDMX

Reunimos algunas de las mejores propuestas culinarias en CDMX para cenar este Día de Acción de Gracias 2025, que en Estados Unidos se celebra el jueves 27 de noviembre, y te compartimos esta lista para que puedas reservar en restaurantes tanto de CDMX como de otras ciudades del país.

PINCHE GRINGO

IMPOSIBLE hablar de Thanksgiving en CDMX sin Pinche Gringo BBQ encabezando la lista.

Este 2025, el restaurante que ya tiene ocho sucursales en la ciudad, cumple 12 años celebrando el Día de Acción de Gracias y, sin duda, es uno de los restaurantes más emblemáticos para reunirnos con amigos y familiares en esta fecha tan especial y tener una auténtica “experiencia gringa”.

El menú especial de Thanksgiving incluye los platillos típicos de la fecha:

-PAVO AHUMADO POR 8 HORAS.

-STUFFING DE TEMPORADA.

-SALSA DE ARÁNDANO.

-EJOTES SALTEADOS CON TOCINO.

-PURÉ DE PAPA.

-PUMPKIN PIE (sí, ese que todos esperamos cada año).

Una especialidad de Pinche Gringo BBQ: Thanksgiving in a Sandwich. (Foto: Cortesía)

Además, todo este mes (a excepción del jueves 27 de noviembre) puedes probar el Thanksgiving Sandwich que, créenos, vas a querer repetir.

Como este restaurante tiene varias sucursales en CDMX, te recomendamos entrar a su página oficial ( da clic aquí ) para verificar sus ubicaciones y horarios en cada lugar.

RULFO

El restaurante icónico del Hyatt Regency Mexico City tendrá una cena especial creada por el chef Jorge Cobos quien reinterpretará los sabores clásicos de esta celebración con un toque especial de técnicas culinarias contemporáneas.

El menú de tres tiempos incluye:

- AMUSE-BOUCHE DE MOUSSE DE CALABAZA.

Garrapiñada de nuez, hojaldre crocante y pickle de cebolla morada.

-PRIMER TIEMPO: SOPA DE ZANAHORIA, NARANJA Y JENGIBRE.

Acompañada de crema de cúrcuma, crocante de pan y almendras tostadas.

-SEGUNDO TIEMPO: PECHUGA DE PAVO COCINADA A BAJA TEMPERATURA.

Rellena de mousseline de frutos secos, con cremoso de coliflor rostizado a la leña, naranjas, arándanos y crumble de cebolla y tocino.

-CIERRE: DÚO DE VAINILLA Y MANZANA.

Seguido de una selección de petit fours: bombones de chocolate rellenos de dulce de leche.

El chef Jorge Cobos creó una cena especial para Rulfo. (Foto: Cortesía )

La experiencia incluye una copa de vino tinto de cortesía, etiqueta Los Vascos Cromas Carmenère Gran Reserva, elegida especialmente para maridar con los sabores otoñales del menú.

Precio por persona: 2,150.00 pesos por adulto; 1,075.00 pesos por niños.

2,150.00 pesos por adulto; 1,075.00 pesos por niños. Fecha y horario: jueves 27 de noviembre, 18:00 a 22:00 horas.

jueves 27 de noviembre, 18:00 a 22:00 horas. Dirección: Campos Elíseos 204, Polanco, Polanco IV Secc.

Campos Elíseos 204, Polanco, Polanco IV Secc. Se necesita reservación.

ALL WOOD BB & TAPROOM

Esta cena guiada es una de las opciones más destacadas en la ciudad pues se distingue por especializarse en cocina texana con ahumados prolongados y cocciones al fuego. El menú fue creado por Diego Lara y Charly Recio e incluye:

-PIERNA DE PAVO AHUMADA

Trabajada con la técnica distintiva del restaurante: control de temperatura, cocción prolongada y uso de maderas específicas que permiten obtener un resultado uniforme y representativo de la cocina sureña

-PURÉ DE PAPA CON SALSA GRAVY.

Preparado con ingredientes de temporada y una textura cremosa.

-PECAN PIE.

Pastel de crema hecho principalmente de jarabe de maíz y nueces pecanas y que comúnmente se comparte en las festividades en el sur de Texas.

All Wood BBQ se ubica en la Roma Norte y tendrá un menú especial de Día de Acción de Gracias. (Foto: Cortesía)

La experiencia gastronómica se acompaña con cerveza artesanal y música en vivo, aunque si prefieres invitar a tus amigos o familiares a casa, también está disponible para llevar.