Se llegó el último jueves de noviembre y, con eso, una de las celebraciones más famosas: el Día de Acción de Gracias. Si bien es una fecha que se conmemora originalmente en Estados Unidos y Canadá, en México el Thanksgiving ha ido tomando más fuerza en los últimos años y ya hay distintos lugares que ofrecen una cena especial para pasar un ratito con la familia o los amigos.
Thanksgiving a la mexicana: lugares para cenar con amigos y familia
La verdad es que es el pretexto perfecto para realizar esa reunión entre amigos que llevamos posponiendo por meses y, solo por eso, vale toda la pena asomarse a estas opciones en Ciudad de México .
Dónde celebrar ‘Thanksgiving’ en CDMX
Reunimos algunas de las mejores propuestas culinarias en CDMX para cenar este Día de Acción de Gracias 2025, que en Estados Unidos se celebra el jueves 27 de noviembre, y te compartimos esta lista para que puedas reservar en restaurantes tanto de CDMX como de otras ciudades del país.
PINCHE GRINGO
IMPOSIBLE hablar de Thanksgiving en CDMX sin Pinche Gringo BBQ encabezando la lista.
Este 2025, el restaurante que ya tiene ocho sucursales en la ciudad, cumple 12 años celebrando el Día de Acción de Gracias y, sin duda, es uno de los restaurantes más emblemáticos para reunirnos con amigos y familiares en esta fecha tan especial y tener una auténtica “experiencia gringa”.
El menú especial de Thanksgiving incluye los platillos típicos de la fecha:
- -PAVO AHUMADO POR 8 HORAS.
- -STUFFING DE TEMPORADA.
- -SALSA DE ARÁNDANO.
- -EJOTES SALTEADOS CON TOCINO.
- -PURÉ DE PAPA.
- -PUMPKIN PIE (sí, ese que todos esperamos cada año).
Además, todo este mes (a excepción del jueves 27 de noviembre) puedes probar el Thanksgiving Sandwich que, créenos, vas a querer repetir.
Como este restaurante tiene varias sucursales en CDMX, te recomendamos entrar a su página oficial ( da clic aquí ) para verificar sus ubicaciones y horarios en cada lugar.
RULFO
El restaurante icónico del Hyatt Regency Mexico City tendrá una cena especial creada por el chef Jorge Cobos quien reinterpretará los sabores clásicos de esta celebración con un toque especial de técnicas culinarias contemporáneas.
El menú de tres tiempos incluye:
- - AMUSE-BOUCHE DE MOUSSE DE CALABAZA.
Garrapiñada de nuez, hojaldre crocante y pickle de cebolla morada.
- -PRIMER TIEMPO: SOPA DE ZANAHORIA, NARANJA Y JENGIBRE.
Acompañada de crema de cúrcuma, crocante de pan y almendras tostadas.
- -SEGUNDO TIEMPO: PECHUGA DE PAVO COCINADA A BAJA TEMPERATURA.
Rellena de mousseline de frutos secos, con cremoso de coliflor rostizado a la leña, naranjas, arándanos y crumble de cebolla y tocino.
- -CIERRE: DÚO DE VAINILLA Y MANZANA.
Seguido de una selección de petit fours: bombones de chocolate rellenos de dulce de leche.
La experiencia incluye una copa de vino tinto de cortesía, etiqueta Los Vascos Cromas Carmenère Gran Reserva, elegida especialmente para maridar con los sabores otoñales del menú.
- Precio por persona: 2,150.00 pesos por adulto; 1,075.00 pesos por niños.
- Fecha y horario: jueves 27 de noviembre, 18:00 a 22:00 horas.
- Dirección: Campos Elíseos 204, Polanco, Polanco IV Secc.
- Se necesita reservación.
ALL WOOD BB & TAPROOM
Esta cena guiada es una de las opciones más destacadas en la ciudad pues se distingue por especializarse en cocina texana con ahumados prolongados y cocciones al fuego. El menú fue creado por Diego Lara y Charly Recio e incluye:
- -PIERNA DE PAVO AHUMADA
Trabajada con la técnica distintiva del restaurante: control de temperatura, cocción prolongada y uso de maderas específicas que permiten obtener un resultado uniforme y representativo de la cocina sureña
- -PURÉ DE PAPA CON SALSA GRAVY.
Preparado con ingredientes de temporada y una textura cremosa.
- -PECAN PIE.
Pastel de crema hecho principalmente de jarabe de maíz y nueces pecanas y que comúnmente se comparte en las festividades en el sur de Texas.
La experiencia gastronómica se acompaña con cerveza artesanal y música en vivo, aunque si prefieres invitar a tus amigos o familiares a casa, también está disponible para llevar.
- Precio por persona: 650.00 pesos por persona.
- Fecha y horario: jueves 27 de noviembre, 14:00 a 23:00 horas.
- Dirección: Av. Yucatán 147, Roma Norte
MIGRANTE
El chef Fernando Martínez Zavala vio en el Día de Acción de Gracias una oportunidad de reconocer aquello que perdura: la comunidad, el origen y las historias que definen su cocina en Migrante.
Por eso, creó un menú degustación de seis tiempos diseñado para abrazar la temporada y el sentimiento de agradecimiento para honrar a quienes nos acompañan y nos aman.
- -ENSALADA DE LECHUGUITAS TIERNAS.
El praliné de avellanas y la nieve de queso de oveja le dan la calidez de la temporada.
- -CRUDO DE PESCADO.
Que equilibra la frescura del mar con la acidez de las cerezas y un toque profundo de habanero chocolate.
- -GNOCCHI DE ESPINACA Y CANGREJO.
Un bocado amable y reconfortante.
- -PESCADO A LA BOUILLABAISSE.
Lleno de aromas y profundidad.
- -PAVO EN SU JUGO CON HORTALIZAS DE TEMPORADA.
- -TEXTURAS DE FRUTAS DE TEMPORADA Y DULCES DE LA CASA.
Todo este menú lleva el sello inconfundible del chef, quien con cada bocado busca abrazar a sus comensales.
- Fecha y horario: jueves 27 de noviembre, 19:00 horas.
- Dirección: Chiapas 186, Roma Norte.
- Se requiere reservación.
THE WESTIN SANTA FE
El Día de Acción de Gracias ya es una tradición en The Westin Santa Fe y este año presenta dos propuestas gastronómicas que combinan lo mejor de la tradición estadounidense de la fecha, con un toque contemporáneo y elegante.
En esta ocasión, el hotel ofrecerá un menú especial de mediodía y una cena buffet con barra de vino, con la idea de reunir a las personas y, juntos, agradecer por todo lo bueno que la vida nos da.
El menú de mediodía incluye:
- -CARPACCIO DE BETABEL
Con gel de cereza amarena y frutos secos.
- -CREMA DE BONIATO ESPECIADO
Con espuma de brie.
- -TERRINA DE PAVO O RÓBALO
Acompañado de puré de zanahoria, noisette y espárragos.
- -PASTEL DE CHOCOLATE
Con brandy y cerezas acompañado de helado de avellana.
La cena buffet con barra de vino es perfecta para grupos más grandes y tendrá una gran variedad de platillos tradicionales, que incluyen ensaladas frescas, pavo, pork belly y roast beef, tarta de manzana, pastel de zanahoria.
- Precio por persona: 1,500 pesos, el menú de mediodía; 1,780.00 pesos, la cena buffet.
- Fecha y horario: jueves 27 de noviembre, 12:00 horas a 18:00 horas, menú de mediodía; 18:00 a 22:00 horas, cena buffet.
- Dirección: Av. Javier Barros Sierra 540, Lomas de Santa Fe.