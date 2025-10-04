El museo Casa Kahlo ya abrió: esto es lo que vas a encontrar

El Museo Casa Kahlo abrió sus puertas hace apenas una semana en CDMX de la mano de una sobrina nieta y dos sobrinas bisnietas de la artista como un homenaje íntimo a una tradición familiar marcada por el arte y la sensibilidad social.

Los afectos, la delicadeza de muy distintas expresiones artísticas y el amor por las tradiciones mexicanas se combinan en las memorias y piezas exhibidas, rebosantes del espíritu de una familia donde las mujeres han marcado la pauta.

"Es una Frida tía, es una Frida hija, es una Frida situada en la intimidad y seguridad de una familia", explica Adán García Fajardo, director y parte del equipo fundador del Museo Casa Kahlo.

Museo Casa Kahlo contiene un sinfín de objetos personales de la pintora. (Foto: Yuri Cortez | AFP)

La muestra incluye nueve obras originales y un sinnúmero de objetos personales, además de fotografías tomadas por su padre, Guillermo Kahlo. Este acervo es complementado por vistosos elementos digitales multimedia.

Ubicado en el tradicional barrio de Coyoacán en el sur de Ciudad de México, el recinto ha vivido numerosas encarnaciones en la historia familiar de los Kahlo.

Fue casa de sus padres, sede de animadas tertulias de familiares y amigos, taller para los jóvenes pintores de los que Frida fue maestra y hogar de su hermana Cristina, a quien llamaba "la otra mitad de mi vida".

La estrecha relación con Cristina tiene un espacio importante dentro de la muestra, dado que la casa fue un refugio de sororidad para la pintora en momentos álgidos de su vida, tanto emocionales como relativos a su frágil salud.

Casa Kahlo fue la última morada de Cristina Kahlo, hermana de Frida. (Foto: Yuri Cortez | AFP)

"(Aquí) Frida se sentía segura, (...) venía a reposar del mundo de alguna manera, a distanciarse, a escuchar música, a crear, a escribir, a bocetar", dice García Fajardo.

En contraste con la Casa Azul, museo establecido en el que fuera hogar conyugal de Frida y el célebre muralista mexicano Diego Rivera, Casa Kahlo busca "desmonopolizar" su historia "construida desde visiones particulares y androcéntricas", sostiene el director.