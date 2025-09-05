Una cosa es cierta acerca de la CDMX y es que prácticamente cualquier antojo que se tenga en términos gastronómicos puede ser satisfecho en alguno de sus restaurantes. Desde comida mexicana hasta especialidades de países como Italia o España, en los barrios y las calles de la capital podemos encontrar algo para todos los gustos y estos tres restaurantes lo demuestran.
Antojos a la italiana, española y mexicana: 3 lugares en CDMX
Para el antojo de unos tacos de carne asada: Tacos de Armando
Un emblema de la gastronomía sonorense, esta taquería llegó a la CDMX para ofrecer una experiencia que trasciende la simple comida. Fundado en 1986, en Hermosillo, este restaurante encarna la esencia de la tradición norteña, donde la carne se convierte en bocados llenos de sabor con cada corte al carbón, cada taco y cada salsa casera. Su nuevo hogar en el número 84 de la calle Río Nilo, en la colonia Cuauhtémoc, es un santuario de sabores auténticos, diseñado para evocar sentimientos de hogar y tradición.
Al ritmo de música norteña –desde Carín León hasta Christian Nodal–, el paladar se despierta con cortes selectos como top sirloin y papada, acompañados de quesadillas crujientes y guacamoles frescos que reflejan años de experiencia.
¿Nuestras recomendaciones? Sin duda hay que comenzar con la orden de medios tacos de chicharrón norteño y un jugo de carne humeante –advertimos que el chile chiltepín que le muelen al servirlo es altamente picante– para seguir con los clásicos tacos como el Armando (de carne asada) o el taco de costilla (digno del mismísimo Pedro Picapiedra). El guacamole, los frijoles y todos los complementos de la barra redondean la experiencia pensada para prolongarse con una buena sobremesa y endulzada por postres como el pastel de tres leches.
Para quienes buscan un rincón donde la tradición se encuentre con la destreza culinaria, Tacos de Armando representa un destino imprescindible, un descubrimiento para los sentidos y un homenaje a la buena mesa.
Te puede interesar:
- Dirección: Río Nilo 84, Cuauhtémoc
- Horarios: lunes a domingo de 13:00 a 23:00 horas
- Instagram: @tacosdearmando_cdmx
Para el antojo de comida italiana: Esca
Ubicado en la calle de Córdoba, en la siempre hip colonia Roma Norte, Esca se erige como un refugio culinario que celebra la pureza y calidad de los ingredientes marinos, fusionados con la pasión y la técnica de la cocina italiana. Con la visión de Rolly Pavia, este espacio se convierte en una expresión íntima de respeto y admiración por los frutos del mar, ejecutado con precisión por Tobias Pezold, chef de cuisine. Esca invita al comensal a dejarse guiar por un viaje gastronómico donde el mar se narra a través de sus sentidos, incluido el de la vista gracias a sus cuidadas presentaciones, pero también a las obras de arte distribuidas en su interior.
La precisión de técnicas como la maduración del pescado agudiza texturas y profundiza sabores. La columna vertebral del menú son los crudos, con especialidades como el atún en lata y el camarón cristal con pomodoro. Otros platillos imperdibles incluyen la ventresca de atún con puré de berenjena y cebolla confitada, y los ravioles de mascarpone con tartar de callo de hacha y una delicada salsa de topinambour.
Su atmósfera cálida y generosa está diseñada para compartir momentos inolvidables, con un programa de coctelería que refleja su narrativa marina. Inspirados en las costas italianas, los cócteles utilizan ingredientes mexicanos de alta calidad. Destaca el Ottimo Martini, servido con ostión, aceituna Cerignola y alcaparra, que ofrece un guiño salino a las playas que inspiran el espíritu del restaurante.
Así, Esca redefine la escena gastronómica de la Ciudad de México, fusionando tradición italiana y excelencia mexicana en una propuesta única llena de autenticidad y cuidado por el oficio.
Te recomendamos leer:
- Dirección: Córdoba 140, Roma Norte.
- Horarios: martes a sábado de 13:00 a 00:00 horas; domingo de 13:00 a 22:30 horas.
- Instagram: @esca_mx
Para el antojo de unas buenas conservas y un vermut: La barra de al lado
Situado en el corazón de la colonia Roma, en la calle Sinaloa, La Barra de Lado se reinventa y evoluciona para ofrecer una experiencia gastronómica única inspirada en el arte de la conservería. Bajo la dirección de los chefs Lula y Nicolás Martín del Campo, este espacio que comenzó en 2024 como conservería y licorería, ahora se transforma en La Barra de Marea, un homenaje a los sabores del mar y la tradición ibérica, fusionados con un toque mexicano distintivo.
Te recomendamos:
La propuesta culinaria celebra el arte de conservar, una técnica ancestral que Nicolás Appert popularizó en el siglo XIX y que hoy se reinventa como una forma creativa de disfrutar y compartir alimentos. El nuevo menú presenta una cuidada selección de latas de origen portugués, español y mexicano, con una presentación moderna y estilosamente propia. La experiencia se complementa con una amplia gama de vermuts, vinos y cócteles, ideal para quienes buscan pasarla bien en un ambiente relajado y con mucha historia.
La Barra de Marea no es solo un lugar para comer y beber, sino un espacio para reunirse, disfrutar la buena mesa y brindar en compañía. La propuesta invita a redescubrir la sencillez y la elegancia de las conservas –mejillones, navajas, chipirones, ventresca de atún– y los patés, transformándolos en experiencias memorables. La Barra de Marea es, sin duda, un homenaje al arte de conservar sabores y crear momentos únicos.
- Dirección: Sinaloa 250, Roma Norte
- Instagram: @labarradeallado