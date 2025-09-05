Antojos a la italiana, española y mexicana: 3 lugares en CDMX

Para el antojo de unos tacos de carne asada: Tacos de Armando

Un emblema de la gastronomía sonorense, esta taquería llegó a la CDMX para ofrecer una experiencia que trasciende la simple comida. Fundado en 1986, en Hermosillo, este restaurante encarna la esencia de la tradición norteña, donde la carne se convierte en bocados llenos de sabor con cada corte al carbón, cada taco y cada salsa casera. Su nuevo hogar en el número 84 de la calle Río Nilo, en la colonia Cuauhtémoc, es un santuario de sabores auténticos, diseñado para evocar sentimientos de hogar y tradición.

Al ritmo de música norteña –desde Carín León hasta Christian Nodal–, el paladar se despierta con cortes selectos como top sirloin y papada, acompañados de quesadillas crujientes y guacamoles frescos que reflejan años de experiencia.

¿Nuestras recomendaciones? Sin duda hay que comenzar con la orden de medios tacos de chicharrón norteño y un jugo de carne humeante –advertimos que el chile chiltepín que le muelen al servirlo es altamente picante– para seguir con los clásicos tacos como el Armando (de carne asada) o el taco de costilla (digno del mismísimo Pedro Picapiedra). El guacamole, los frijoles y todos los complementos de la barra redondean la experiencia pensada para prolongarse con una buena sobremesa y endulzada por postres como el pastel de tres leches.

Desde Hermosillo, Tacos Armando llegó a CDMX. (Foto: Cortesía)

Para quienes buscan un rincón donde la tradición se encuentre con la destreza culinaria, Tacos de Armando representa un destino imprescindible, un descubrimiento para los sentidos y un homenaje a la buena mesa.