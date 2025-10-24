Publicidad

Una década, un fuego, muchos amigos: La Docena celebra 10 años en CDMX

La Docena cumple una década en CDMX y lanzó la casa por la ventana con tres días de alta gastronomía, los mejores chefs de América Latina y el espíritu festivo que la caracteriza.
vie 24 octubre 2025 11:51 AM
Foto del restaurante La Docena lleno de comensales en CDMX.
La Docena lanzó la casa por la ventana para celebrar 10 años de haber llegado a CDMX. (Foto: Cortesía)

Hay aniversarios… y hay celebraciones que se vuelven historia. Lo de La Docena fue lo segundo. Con tres días de cocina, música y reuniones inesperadas, algunos de los nombres más importantes de la gastronomía latinoamericana hicieron creaciones maravillosas. ¿El motivo? Celebrar los diez años del famoso restaurante en CDMX que y forma parte de la memoria culinaria de la ciudad.

En una misma mesa coincidieron personalidades tan importantes como Pía León, Elena Reygadas, Jorge Vallejo y Micha, solo por mencionar a algunas personas.

Urgente Emergente: el regreso del formato que marcó una época

La celebración de La Docena abrió con el regreso de Urgente Emergente, el formato que hace casi una década cedía la cocina a jóvenes chefs para experimentar.

la-docena-10-anos.jpg
Para celebrar su décimo aniversario, La Docena organizó tres días de festejos culinarios. (Foto: Cortesía)

Y la energía creativa regresó renovada y con fuerza, llena de fuego, adrenalina en el servicio y una nueva generación de talentos demostrando por qué la cocina es pasión y riesgo. En Urgente Emergente participaron Shary Romo y Alex Chávez de Propio (Roma Norte); Hugo Soto, del restaurante zacatecano Cosecha, Taller de Cocina; Flor Camorlinga de PLONK (colonia Hipódromo); Mariana Villegas del restaurante LINA (Roma Norte) y otros talentos que recordaron a los comensales por qué ese formato se volvió leyenda.

Vallejo, Reygadas, León: grandes nombres cocinando al unísono

La segunda jornada cambió por completo el ritmo de la celebración. Con una cena dedicada a Jair Téllez, figura clave en la evolución de la cocina mexicana contemporánea, y en un ambiente relajado y elegante, grandes figuras de la gastronomía latinoamericana actual se reunieron para cocinar juntas, como viejos amigos que se reencuentran al fuego de la estufa.

TOMÁS BERMÚDEZ, DAVID CASTRO,PIA LEÓN, PACO RUANO, EDGAR NÚÑEZ, GUILLERMO GONZÁLEZ BERISTÁIN, DIEGO HERNÁNDEZ, SOFIA CORTINA Y JORGE VALLEJO.jpg
Los chefs Tomás Bermúdez, David Castro, Pía León, Paco Ruano, Édgar Núñez, Guillermo González Beristain, Diego Hernández, Sofía Cortina y Jorge Vallejo durante la celebración de los 10 años de La Docena. (Foto: Cortesía)

La Docena logró lo que muchos imaginaban y hasta ahora nadie había logrado: que en un mismo lugar coincidieran Pía León, del restaurante peruano Kjolle; Paco Ruano, del reconocido restaurante tapatío Alcalde; Elena Reygadas, de Rosetta; Jorge Vallejo de Quintonil y Guillermo González Beristain, del restaurante regio Pangea.

La Docena Polanco: el alma de la fiesta

El cierre de la celebración transformó por completo a La Docena Polanco en un open house con los Pachanga Boys, un pastel de aniversario creado por Sofía Cortina y una parrilla encendida hasta que el último comensal se levantó de su mesa.

La cocina estuvo abierta y por ahí pasaron Joaquín Cardoso, de Loup Wine Bar; Micha, de Maido; Luis Arellano, de Criollo; Álvaro Clavijo, de El Chato; e Iñaki Aizpitarte, de Le Chateaubriand.

LaDocena_D3_290.jpg
Sofía Cortina creó el pastel de celebración para La Docena. (Foto: Cortesía)

Con tres jornadas de alta cocina, La Docena reafirmó por qué a 10 años de su llegada a CDMX, es el lugar donde el fuego, la buena comida y las grandes conversaciones siguen entretejiéndose.

