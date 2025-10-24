Una década, un fuego, muchos amigos: La Docena celebra 10 años en CDMX

En una misma mesa coincidieron personalidades tan importantes como Pía León, Elena Reygadas, Jorge Vallejo y Micha, solo por mencionar a algunas personas.

Urgente Emergente: el regreso del formato que marcó una época

La celebración de La Docena abrió con el regreso de Urgente Emergente, el formato que hace casi una década cedía la cocina a jóvenes chefs para experimentar.

Para celebrar su décimo aniversario, La Docena organizó tres días de festejos culinarios. (Foto: Cortesía)

Y la energía creativa regresó renovada y con fuerza, llena de fuego, adrenalina en el servicio y una nueva generación de talentos demostrando por qué la cocina es pasión y riesgo. En Urgente Emergente participaron Shary Romo y Alex Chávez de Propio (Roma Norte); Hugo Soto, del restaurante zacatecano Cosecha, Taller de Cocina; Flor Camorlinga de PLONK (colonia Hipódromo); Mariana Villegas del restaurante LINA (Roma Norte) y otros talentos que recordaron a los comensales por qué ese formato se volvió leyenda.

Vallejo, Reygadas, León: grandes nombres cocinando al unísono

La segunda jornada cambió por completo el ritmo de la celebración. Con una cena dedicada a Jair Téllez, figura clave en la evolución de la cocina mexicana contemporánea, y en un ambiente relajado y elegante, grandes figuras de la gastronomía latinoamericana actual se reunieron para cocinar juntas, como viejos amigos que se reencuentran al fuego de la estufa.

Los chefs Tomás Bermúdez, David Castro, Pía León, Paco Ruano, Édgar Núñez, Guillermo González Beristain, Diego Hernández, Sofía Cortina y Jorge Vallejo durante la celebración de los 10 años de La Docena. (Foto: Cortesía)

La Docena logró lo que muchos imaginaban y hasta ahora nadie había logrado: que en un mismo lugar coincidieran Pía León, del restaurante peruano Kjolle; Paco Ruano, del reconocido restaurante tapatío Alcalde; Elena Reygadas, de Rosetta; Jorge Vallejo de Quintonil y Guillermo González Beristain, del restaurante regio Pangea.

La Docena Polanco: el alma de la fiesta

El cierre de la celebración transformó por completo a La Docena Polanco en un open house con los Pachanga Boys, un pastel de aniversario creado por Sofía Cortina y una parrilla encendida hasta que el último comensal se levantó de su mesa.

La cocina estuvo abierta y por ahí pasaron Joaquín Cardoso, de Loup Wine Bar; Micha, de Maido; Luis Arellano, de Criollo; Álvaro Clavijo, de El Chato; e Iñaki Aizpitarte, de Le Chateaubriand.

Sofía Cortina creó el pastel de celebración para La Docena. (Foto: Cortesía)

Con tres jornadas de alta cocina, La Docena reafirmó por qué a 10 años de su llegada a CDMX, es el lugar donde el fuego, la buena comida y las grandes conversaciones siguen entretejiéndose.

