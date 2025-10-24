Hay aniversarios… y hay celebraciones que se vuelven historia. Lo de La Docena fue lo segundo. Con tres días de cocina, música y reuniones inesperadas, algunos de los nombres más importantes de la gastronomía latinoamericana hicieron creaciones maravillosas. ¿El motivo? Celebrar los diez años del famoso restaurante en CDMX que y forma parte de la memoria culinaria de la ciudad.
Una década, un fuego, muchos amigos: La Docena celebra 10 años en CDMX
En una misma mesa coincidieron personalidades tan importantes como Pía León, Elena Reygadas, Jorge Vallejo y Micha, solo por mencionar a algunas personas.
Te recomendamos:
Urgente Emergente: el regreso del formato que marcó una época
La celebración de La Docena abrió con el regreso de Urgente Emergente, el formato que hace casi una década cedía la cocina a jóvenes chefs para experimentar.
Y la energía creativa regresó renovada y con fuerza, llena de fuego, adrenalina en el servicio y una nueva generación de talentos demostrando por qué la cocina es pasión y riesgo. En Urgente Emergente participaron Shary Romo y Alex Chávez de Propio (Roma Norte); Hugo Soto, del restaurante zacatecano Cosecha, Taller de Cocina; Flor Camorlinga de PLONK (colonia Hipódromo); Mariana Villegas del restaurante LINA (Roma Norte) y otros talentos que recordaron a los comensales por qué ese formato se volvió leyenda.
Vallejo, Reygadas, León: grandes nombres cocinando al unísono
La segunda jornada cambió por completo el ritmo de la celebración. Con una cena dedicada a Jair Téllez, figura clave en la evolución de la cocina mexicana contemporánea, y en un ambiente relajado y elegante, grandes figuras de la gastronomía latinoamericana actual se reunieron para cocinar juntas, como viejos amigos que se reencuentran al fuego de la estufa.
La Docena logró lo que muchos imaginaban y hasta ahora nadie había logrado: que en un mismo lugar coincidieran Pía León, del restaurante peruano Kjolle; Paco Ruano, del reconocido restaurante tapatío Alcalde; Elena Reygadas, de Rosetta; Jorge Vallejo de Quintonil y Guillermo González Beristain, del restaurante regio Pangea.
La Docena Polanco: el alma de la fiesta
El cierre de la celebración transformó por completo a La Docena Polanco en un open house con los Pachanga Boys, un pastel de aniversario creado por Sofía Cortina y una parrilla encendida hasta que el último comensal se levantó de su mesa.
La cocina estuvo abierta y por ahí pasaron Joaquín Cardoso, de Loup Wine Bar; Micha, de Maido; Luis Arellano, de Criollo; Álvaro Clavijo, de El Chato; e Iñaki Aizpitarte, de Le Chateaubriand.
Con tres jornadas de alta cocina, La Docena reafirmó por qué a 10 años de su llegada a CDMX, es el lugar donde el fuego, la buena comida y las grandes conversaciones siguen entretejiéndose.