Restaurante Xuna: de negocios y buena comida

"Xuna es el restaurante que quiere trasladar la elegancia y la sutileza, tener el sabor de la cena mexicana en un espacio donde se puede hablar con comodidad, tener privacidad y también la elegancia que a veces se necesita para cerrar un trato", afirma el chef Gómez Luna, delineando la filosofía que impregna cada rincón del establecimiento localizado en el interior del hotel Casa Izel.

Más que un restaurante, se erige como un espacio donde los negocios se entrelazan con el arte de la gastronomía, propiciando un ambiente relajado pero sofisticado.

El restaurante no solo cuenta con un elegante salón privado para reuniones más íntimas, sino que, como el propio chef comenta, "Xuna es casi un privado en sí mismo: es un restaurante pequeño, íntimo, sin demasiados comensales. Esto permite crear pequeños espacios privados dentro de la misma sala". Esta atmósfera de discreción y confort permite que las conversaciones fluyan libremente, sin las distracciones del bullicio cotidiano.

Escamoles + chileatole + tuétano rostizado. (Foto: Cortesía)

En cuanto a la experiencia culinaria, Gómez Luna invita a los comensales a sumergirse en un "menú degustación" que ofrece un recorrido sensorial por los sabores más auténticos de México, reinterpretados con un toque moderno y sofisticado. "La comida misma te ayuda a conectar con lo que quieres lograr", revela.

Con un servicio impecable, un ambiente acogedor y una propuesta culinaria innovadora, Xuna se presenta como el lugar ideal para sellar acuerdos, celebrar éxitos y construir relaciones duraderas en el mundo de los negocios. Es, en palabras del chef, "una opción que se destaca de muchas", una experiencia que va más allá de la mera comida, y se convierte en un recuerdo imborrable.

Chef Jonatán Gómez Luna. (Foto: Cortesía)

Restaurante Xuna