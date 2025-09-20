El nuevo Four Seasons Cabo San Lucas, una propiedad al ritmo del desierto

Un camino adoquinado flanqueado por palmeras, agaves y un huerto de mangos conduce a la entrada principal del resort, misma que recuerda a las plazas tradicionales de los pueblos mágicos con sus casonas y distintos establecimientos albergados en sus portales: un mercado de souvenirs y arte, una tienda de abarrotes gourmet y la entrada al spa, entre otros.

El lobby es un espacio acogedor y sofisticado que invita a ponerse cómodo como en el propio hogar y que orbita alrededor de una barra de cantina reinterpretada con los códigos del siglo XXI. Detrás de la barra, una terraza permite apreciar la magnitud de la propiedad que, entre senderos y escalinatas descendentes, conduce hacia las habitaciones y, finalmente, hacia una extensa franja de arena que pone a los visitantes cara a cara con las poderosas aguas del océano Pacífico.

Noventa y seis habitaciones y suites, además de 61 residencias, villas y haciendas, integran un complejo dominado por tonos blancos y techos recubiertos de tejas que contrastan con el azul profundo de sus tres albercas. Una botella de vino espumoso, una tabla con la forma de la Península de Baja California –en la que se distribuye una selección de chocolates, bombones y dulces enchilados preparados con frutas de la región– y una nota por parte del gerente general son la invitación para ir entrando, poco a poco, en la sintonía de la vida del desierto y el mar.

Las opciones de actividades abarcan todos los gustos y estilos de vida.

El día puede comenzar muy temprano con una caminata por la playa, una sesión de ejercicio en el gimnasio, una clase de yoga o pilates, o relajándose con un desayuno flotante en la alberca de la habitación. El spa Tierra Mar es un oasis con amplias y tranquilas áreas de relajación y diez cabinas de tratamiento en las cuales se puede disfrutar de rituales nutridos por el conocimiento ancestral de la tribu kumiai, oriunda del noroeste del país. El masaje Olas del Mar, uno de los tratamientos insignia, mezcla distintas técnicas con la aplicación de aceites infusionados con plantas de la Baja, para generar un estado de relajación profunda.

En el terreno culinario, las propuestas abarcan desde las tradiciones gastronómicas de México hasta los sabores internacionales en espacios cuidadosamente ambientados.

Durante el día, Coraluz es el sitio perfecto para disfrutar de unos tacos, unas tostadas o un ceviche acompañado de una cerveza o un Cabo del Sol Spritz, preparado con St. Germain, pepino, vino espumoso y licor de durazno.

Cayao, por ejemplo, es un restaurante de cocina Nikkei, esa vibrante fusión de cocina japonesa y peruana, que está a cargo del chef Richard Sandoval. Ostiones con leche de tigre, gyozas, arroces fritos y carnes y pescados forman parte de un menú que sorprende con sus presentaciones.

Palmerio, el restaurante insignia, enaltece los sabores del Mediterráneo con creaciones de los chefs Miguel Baltazar y Guillermo Soto, enfocándose principalmente en mariscos e insumos locales con los que dan vida a platillos como mejillones al vino blanco, burrata di bufala, fettuccine de langosta o tradicionales tiramisús.

Un coctel en el Rooftop Bar Sora o una charla junto a una de las fogatas exteriores con el cielo estrellado como testigo son una gran manera de concluir el día. Y, desde luego, no se deben olvidar los momentos de descanso y desconexión.

Las cabañas localizadas a orillas de la alberca exclusiva para adultos invitan a alternar la lectura de un buen libro con refrescantes chapuzones y bebidas y alimentos del Bar Brisal. Un aguachile de mariscos, una margarita frappé o el sonido del mar son todo lo que se necesita para presionar el botón de reset y disfrutar de nuevo las bondades de la vida.