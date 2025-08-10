Cuando un espacio histórico es recuperado sucede algo cercano a la magia: no solo vuelve a ocuparse, también se transforma su uso, se aprecia su belleza desde nuevas perspectivas y su existencia sirve a nuevos propósitos. Esto sucede con Casona Roma Norte, una joya arquitectónica de más de 100 años de antigüedad en el corazón de la colonia Roma.
Casona Roma Norte: donde la gastronomía, el arte y el descanso convergen
Este hotel de 32 habitaciones, no solo evoca el esplendor de las casas porfirianas de finales del siglo XIX, también es un refugio gastronómico tan diverso como interesante en el que convergen desde el fine dining hasta una galería de destilados mexicanos.
Aquiles Restaurante, arte hecho fine dining
Cuando el arte se mezcla con el fine dining, el resultado es una experiencia sensorial que te puede llevar de viaje a través de texturas, aromas y sabores y el chef Aquiles Chávez, uno de los cocineros más influyentes del país, justamente logra transportarte a distintos lugares del país a través de sus platillos.
Desde desayunos reconfortantes que te dan toda la energía para iniciar el día, hasta comidas y cenas en las que platillos clásicos se reinterpretan.
Suchi, donde Japón y Sinaloa se encuentran
Mucho se habla del sushi culichi: ese platillo de origen japonés al que se le agregan ingredientes y salsas que terminan transformándolo. Por supuesto, hay opiniones divididas: hay quienes lo aman y hay quienes no pueden ni verlo.
Esa polarización se termina en Suchi, también dirigido por el chef Aquiles, en donde los sabores del norte del país y sus ingredientes fresquísimos se funden en combinaciones como el wasabi con habanero o salsas especiales a base de soya.
Akamba: una auténtica galería de destilados mexicanos
Uno de los rincones más íntimos e interesantes de la propiedad es Akamba Galería de Agaves, un pequeño espacio en el que se pueden explorar los distintos destilados mexicanos.
La historia y la tradición mexicanas se pueden saborear a través del tequila y el mezcal, pero también con la raicilla, sotol, pox y las charandas michoacanas. Un punto importantísimo es que se destaca el trabajo artesanal de los productores mexicanos.
La Macaria, un tea room íntimo
Cuando las chefs Macarena Laris y Elena López se reúnen hacen maravillas dulces. La reconocida repostería que inició en Bosques de las Lomas ahora tiene un espacio en la Roma Norte y es un must conocerlo.
El espacio es un salón de té japonés con repostería y panadería de técnicas francesas que le dan un sello propio y te invitan a pasar varias horas disfrutando la serenidad del lugar.
CASONA ROMA NORTE
- Dirección: Durango 280, Roma Norte.
- IG: @casonaromanorte