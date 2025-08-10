Casona Roma Norte: donde la gastronomía, el arte y el descanso convergen

Este hotel de 32 habitaciones, no solo evoca el esplendor de las casas porfirianas de finales del siglo XIX, también es un refugio gastronómico tan diverso como interesante en el que convergen desde el fine dining hasta una galería de destilados mexicanos.

Aquiles Restaurante, arte hecho fine dining

'Aquiles' es uno de los restaurantes del chef Aquiles Chávez dentro de la Casona Roma Norte. (Foto: Cortesía)

Cuando el arte se mezcla con el fine dining, el resultado es una experiencia sensorial que te puede llevar de viaje a través de texturas, aromas y sabores y el chef Aquiles Chávez, uno de los cocineros más influyentes del país, justamente logra transportarte a distintos lugares del país a través de sus platillos.

Desde desayunos reconfortantes que te dan toda la energía para iniciar el día, hasta comidas y cenas en las que platillos clásicos se reinterpretan.

Suchi, donde Japón y Sinaloa se encuentran

'Suchi' es el lugar en el que la cocina japonesa y la sinaloense se encuentran y se funden. (Foto: Cortesía)

Mucho se habla del sushi culichi: ese platillo de origen japonés al que se le agregan ingredientes y salsas que terminan transformándolo. Por supuesto, hay opiniones divididas: hay quienes lo aman y hay quienes no pueden ni verlo.

Esa polarización se termina en Suchi, también dirigido por el chef Aquiles, en donde los sabores del norte del país y sus ingredientes fresquísimos se funden en combinaciones como el wasabi con habanero o salsas especiales a base de soya.