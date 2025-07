Qué ver y hacer en Miami, una ciudad mágica y vibrante

PÉREZ ART MUSEUM

La energía cultural de Miami no solo es evidente en sus habitantes, sino también en museos como el Pérez Art Museum, uno de los referentes de la ciudad a pesar de haber sido inaugurado hace una década. A simple vista, impresiona por su arquitectura estilo bóveda y por su panorámica del horizonte de la ciudad, pero también por las obras de artistas como la brasileña Tarsila do Amaral, el cubano Wifredo Lam o el estadounidense Emilio Perez, reflejo de la diversidad cultural que ha definido a la ciudad en los últimos tiempos.

VIZCAYA MUSEUM & GARDENS

Visitar el Vizcaya Museum & Gardens es también viajar al lujo de principios del siglo XX. En el pasado residencia veraniega de James Deering, magnate estadounidense apasionado por la arquitectura italiana, esta mansión alberga en su interior pinturas y esculturas de los siglos XVI, XVII y XVIII. La opulencia en esta villa está presente en cada rincón en las lámparas, alfombras y muebles, pero también en unos exteriores que han servido de locación para películas como Iron Man 3 y Bad Boys 2, la serie Miami Vice o videoclips como No me quiero casar, de Bad Bunny.

. (Cortesía)

MOTHER WOLF

Conseguir una reservación en el Mother Wolf –más que un restaurante, un concepto– no será complicado siempre y cuando lo hagas con tiempo. Ubicado en el Design District, Mother Wolf te recibe con una majestuosa fuente en el lobby, un diseño sofisticado, luz tenue, cortinas largas y un pianista tocando temas relajados que transportan al visitante a un pasaje de The Great Gatsby. La burrata, la pasta cacio e pepe, el rib eye y la pizza de hongos son algunos de los platos que destacan en una carta que no se olvida de la coctelería, con creaciones como el Spritz Bianco (Italicus, luxardo bianco amargo e hinojo de mora) o La Capa (tequila blanco, Ancho Reyes verde, pepino y chile de Calabria).

. (Cortesía)

WYNWOOD ART TOUR

Pocas actividades representan tanto a Miami como recorrer el Wynwood Art District en un carrito de golf, una pequeña excursión que repasa los orígenes del arte urbano en la ciudad y que ofrece inmersivas experiencias en el graffiti, ya que al final del tour existe la posibilidad de pintar una pared de un barrio que respira arte.

. (Cortesía)

LITTLE HAVANA

Los colores, aromas y sabores de Cuba se hacen presentes en Little Havana, uno de los barrios más emblemáticos de Miami. Para explorar este vecindario es necesario dedicar al menos medio día de tu viaje y así saborear un delicioso café cubano, disfrutar de un auténtico mojito, deleitarte con platos tradicionales como el famoso sándwich cubano (uno de los grandes representantes en Estados Unidos de la gastronomía isleña), observar una partida en el Domino Park, hacerte con una guayabera en The Havana Shirt Store o comprar un habano.