"Hay que crear un ambiente en el que tu equipo esté feliz", chef Éric Ripert

Cuando en 2008 Ritz-Carlton le ofreció a Éric Ripert la posibilidad de abrir un restaurante en su hotel de Islas Caimán –Blue by Éric Ripert–, el chef ya era una estrella mundial. No en vano, Ripert, originario del sur de Francia, había transformado en solo unos años Le Bernardin –sucursal neoyorquina de su homónimo parisino, abierto en 1972–, en una suerte de mito de la Gran Manzana: tres estrellas Michelin, cuatro estrellas de The New York Times y mejor restaurante del mundo según La Liste gracias a un menú inspirado en el pescado y el marisco, influencias de su pasado en la Provenza, Andorra y el País Vasco francés.