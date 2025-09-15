Pozole, sopes o quesadillas: Qué antojito mexicano eres según tu signo

Hicimos un repaso por las principales características de los 12 signos del zodiaco y los comparamos con algunos de los platillos más comunes y deliciosos de la vasta gastronomía mexicana para obtener resultados que te abran el apetito. ¿Listo?

¿Qué antojito mexicano eres según tu signo?

Que la siguiente guía compartida por el equipo de Didi Food sirva como un horóscopo delicioso y divertido para estas fiestas patrias y ahora sí… ¿qué antojito eres?

ARIES: FLAUTAS

Las personas que nacieron entre el 21 de marzo y el 20 de abril suelen ser líderes natos, con gran valentía e impulsividad. Audaces, competitivos y directos. ¿Por qué unas flautas? Fácil, porque conquistan nuevos retos y este platillo crujiente siempre está listo para la acción sin titubear.

TAURO: GORDITAS

Entre el 21 de abril y el 20 de mayo nacieron las personas a quienes les gusta tener los pies en la Tierra: son pacientes, leales y constantes… Las gorditas abundantes y calientitas son como los Tauro: se disfrutan sin prisa y son siempre confiables.

GÉMINIS: QUESADILLA

Las personas nacidas bajo este signo se rigen por Mercurio, lo que las hace adaptables e ingeniosas, inquietas y curiosas… ¡como las quesadillas! Este antojito puede ir con distintos guisos y variar siempre, por lo que jamás aburre y es buena para cualquier ocasión.

CÁNCER: POZOLE

Regidas por la Luna y el elemento agua, las personas nacidas bajo el signos de Cáncer suelen ser sensibles, emocionales, protectoras y hogareñas… lo que las hace cálidas y reconfortantes como el mismísimo pozole, el platillo que reúne a las familias de todo el país.

LEO: CHILE EN NOGADA

Bien conocidos por su carisma y necesidad de brillar, su astro regente es el Sol y son líderes naturales con mucha confianza en sí mismos, orgullosos y creativos, características esenciales del chile en nogada, que combina sabores, elegancia y siempre impresionan a quienes los prueban.

VIRGO: TLACOYO

Inteligentes, realistas, meticulosos: las personas Virgo se aseguran siempre de todo sea impecable. Se rigen por Mercurio, lo que las hace responsables y analíticas, además de que valoran la estabilidad y la rutina, como los tlacoyos que en su sencillez son auténticos y siempre deben prepararse con especial atención al detalle.

LIBRA: TOSTADA DE TINGA

Este signo de aire comprende a las personas nacidas entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre: son diplomáticas, armoniosas, a veces indecisas y muy sociables, por lo que la tostada de tinga es perfecta por su combinación de frijoles, pollo, crema y, a veces, queso.

ESCORPIO: CHILAQUILES

Nacieron entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre y se rigen por el agua: son apasionadas, intensas, intuitivas y leales, como los chilaquiles tan queridos en todo México que pueden ser intensos cuando se piden picositos o estar llenos de misterio, como cuando al inicio son crujientes y abajo más aguaditos.

SAGITARIO: PAMBAZO

El signo de fuego que se rige por Júpiter es aventurero, optimista y honesto, muy independiente y flexible, tal y como el pambazo, “lo que ves es lo que hay”: pues son llamativos, únicos, generosos y pueden convivir con todo el mundo.

CAPRICORNIO: HUARACHE

Se rigen por Saturno, lo que los hace responsables, perseverantes, disciplinados y consistentes. Son considerados trabajadores incansables y leales, como los huaraches que son robustos y nutritivos y que nunca fallan.

ACUARIO: SOPE

Su elemento es el aire y nacieron entre el 20 de enero y el 18 de febrero. Reconocidas por ser originales, independientes e idealistas, tienen una tendencia a ser rebeldes e innovadores, por lo que la combinación del sope que puede contener distintas texturas e ingredientes siempre con una base sólida y confiable, es su antojito mexicano perfecto.

PISCIS: TAMAL

Nacidas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo, las personas que nacieron en Piscis se rigen por el agua y son sensibles, intuitivas y empáticas, a menudo creativas y pacifistas, tal y como el tamal que es confiable y siempre está en los momentos más necesarios y es símbolo de unión.

Entonces, ¿ya sabes cuál antojito mexicano eres?

