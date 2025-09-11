Publicidad

¡A brindar por México! 4 cócteles deliciosos (y fáciles de preparar) en estas fiestas patrias

Inspirados en los colores y la esencia de México, estos cócteles de autor con tequila y gin están pensados para elevar el brindis patrio. Acá las recetas compartidas por un experto.
jue 11 septiembre 2025 05:55 AM
Fiesta, música, comida tradicional y brindis… como cada año, así se viste septiembre para celebrar la independencia de nuestro país. Seguramente tienes pensado festejar a lo grande en compañía de tus personas favoritas y puedes hacerlo con cócteles riquísimos que sin duda rinden homenaje a los sabores de México.

Por supuesto el tequila es el protagonista, pero si prefieres otra opción, tranquilo, acá tenemos una propuesta con el toque de frescura del gin. El bartender Jovanny Raya ( @jarlbartender ) nos comparte cuatro recetas de cócteles que puedes preparar en casa sin morir en el intento y que son mucho más que drinks: son una invitación a celebrar el orgullo mexicano.

Verde Pasión (Tequila Blanco)

Ingredientes:

- 60 ml tequila blanco
- 30 ml licor de chile ancho
- 25 ml jugo de piña natural
- 20 ml jugo de limón
- 15 ml jarabe de agave
- 4 hojas de albahaca fresca

Preparación:

  1. Agregar todos los ingredientes dentro de una coctelera.
  2. Utilizar mortero para macerar las hojas de albahaca.
  3. Agregar hielo y agitar vigorosamente.
  4. Servir en vaso old fashioned con hielo haciendo un doble colado.
  5. Decorar con albahaca fresca y un triángulo de piña.

Rojo Pasión (Tequila Cristalino)

Ingredientes:

- 55 ml tequila Cristalino
- 50 ml jugo de granada
- 25 ml jugo de limón
- 15 ml miel de agave
- 6 hojas de menta fresca

Preparación:

1.Agregar todos los ingredientes dentro de una coctelera.
2.Utilizar mortero para macerar las hojas de menta.
3. Agregar hielo y agitar vigorosamente.
4. Servir en vaso old fashioned con hielo haciendo un doble colado.
5. Decorar con una hoja de menta fresca y granadas.

Negroni Mexicano (Tequila Reposado)

Ingredientes:
- 30 ml tequila reposado
- 25 ml vermut rojo
- 30 ml bitter aperitivo italiano
- Twist de toronja

Preparación:

  1. En vaso old fashioned con hielo, mezclar todo.
  2. Remover suavemente.
  3. Decorar con twist de toronja.

Flor de México (Gin)

Ingredientes:

- 50 ml gin herbal
- 25 ml licor de flor de saúco
- 20 ml jugo de limón amarillo
- 10 ml miel de agave
- Agua mineral con burbuja fina

Preparación:

1. Servir gin, licor, jugo y jarabe en copa balón con hielo.
2. Completar con agua mineral.
3. Remover suavemente.
4. Decorar con pétalos comestibles y rodaja de limón amarillo.

¿Listo? ¡A brindar por México!

