Los chiles en nogada son EL platillo de la temporada: su complejidad y tradición son ingredientes indiscutibles e indispensables que se esperan con ansias hacia el final del verano e inicio del otoño. Por supuesto, en CDMX hay opciones grandiosas: desde los restaurantes ya bien conocidos –como Nicos– hasta aquellos en los que los chefs hacen una versión propia –como Magda–.
Llegó la temporada: dónde comer (muy) buenos chiles en nogada en CDMX
Nos dimos a la tarea de reunir algunas propuestas buenas y deliciosas distribuidas en la ciudad, desde Azcapotzalco o Polanco, hasta San Ángel y el Pedregal, para que disfrutes de uno de los platillos mexicanos más emblemáticos, así que sin más: conoce los restaurantes en CDMX donde puedes comer chile en nogada.
Magda
Para el chile en nogada no hay una sola receta… y eso lo tiene muy claro el chef Miguel Durán y por eso en Magda puede elegirse entre capeado o sin capear y acompañarlo con arroz. Eso sí, de su nogada lo que destaca es la nuez de Castilla y el dulzor natural que el plátano macho le da a los platillos, además usa manzanas “panocheras” de Zacatlán, Puebla. En Magda, el platillo estará disponible hasta el 14 de septiembre.
- Horarios: martes a sábado de 09:00 a 23:00 horas; domingos de 09:00 a 18:00 horas.
- Dirección: Museo del Carmen 4, San Ángel.
- Instagram: @magdasanangel
Hacienda de los Morales
El famoso restaurante ubicado en el corazón de Polanco llega con su Festival de la Nogada para celebrar este icónico platillo de la gastronomía nacional. Hasta el 30 de septiembre podrás vivir este festival y disfrutar de su versión tradicional, así como una alternativa vegana, la cual está preparada con relleno de picadillo afrutado a base de plantas, bañado en una nogada suave elaborada con ingredientes de origen vegetal y coronado con granada fresca. Sin embargo, su propuesta tradicional está disponible todo el año para los comensales que quieran disfrutar este platillo en cualquier temporada.
- Horarios: lunes a sábado de 08:00 a 00:00 horas y domingo de 08:00 a 18:00 horas.
- Dirección: Juan Vázquez de Mella 525, Polanco I Secc.
- Instagram: @hdelosmorales
Más restaurantes en CDMX:
Rocasal
Este encantador restaurante al sur de la Ciudad de México inauguró la temporada a inicios de agosto y la armó a lo grande. La chef Atala Olmos, quien se caracteriza por su dedicación y atención a los detalles, creó una nogada cuya base principal es la nuez de Castilla macerada en jerez, combinada con queso de cabra, crema de rancho y un poquito de azúcar de coco. El precio de cada chile es de 550.00 pesos y estará disponible hasta la última semana de septiembre.
- Horarios: lunes a sábado de 08:00 a 23:00 horas y domingo de 08:00 a 18:00 horas.
- Dirección: Plaza Cráter Pedregal, Cráter 823, Pedregal.
- Instagram: @rocasalrestaurante
Más por comer en CDMX:
Casona Roma Norte
Para quienes buscan celebrar a lo grande las fiestas patrias el 15 de septiembre, Casona Roma Norte ofrece una propuesta gastronómica especial en su restaurante Aquiles, dirigido por el chef Aquiles Chávez. Este espacio recomendado por la Guía Michelin 2025 contará con un menú festivo de ocho platillos emblemáticos de la cocina mexicana, entre ellos el chile en nogada, chile relleno, pozole, tostadas y antojitos tradicionales como pambazos, flautas ahogadas, sopes y esquites, por mencionar algunos.
- Horario: Exclusivamente el 15 de septiembre de 07:00 a 22:00 horas.
- Dirección: Durango 280, Rome Norte.
- Instagram: @casonaromanorte
Casa Imperial
El chile en nogada de este restaurante familiar en Polanco presenta la versión del chile en nogada de la chef Trini González quien creó una salsa de nuez de Castilla. Los sabores del platillo, además, se enaltecen con la carta de coctelería basada en destilados mexicanos. El platillo está disponible desde el 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre y tiene un precio de 439.00 pesos.
- Horario: lunes a sábado de 08:00 a 23:00 horas y domingo de 08:00 a 20:00 horas.
- Dirección: Esq. Emilio Castelar y Galileo, Polanco IV Secc.
- Instagram: @casaimperialcdmx
Te recomendamos:
Nicos
Como cada año, Nicos le da la bienvenida a la temporada patria a través de los chiles en nogada y lo hace a lo grande, pues no solo las mesas de su icónico restaurante de la colonia Clavería tendrán disponible este platillo, también ponen a la disposición de los comensales una pop-up disponible en la colonia Roma hasta la primera semana de octubre. La nogada es elaborada con queso de cabra, leche y nuez de Castilla pelada a mano; el picadillo combina carnes de res y cerdo con frutas de temporada y el chile poblano es cultivado libre de pesticidas en las faldas del Popocatépetl.
- Horarios: lunes a miércoles 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00 horas; jueves a sábado 08:00 a 12:00 y 13:00 a 21:00 horas y domingo de 08:00 a 12:00 horas.
- Dirección: restaurante: Av. Cuitláhuac 3102, Clavería, Azcapotzalco | Pop-up: Frontera 88, Roma Norte.
- Instagram: @nicosmexico