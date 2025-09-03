Llegó la temporada: dónde comer (muy) buenos chiles en nogada en CDMX

Nos dimos a la tarea de reunir algunas propuestas buenas y deliciosas distribuidas en la ciudad, desde Azcapotzalco o Polanco, hasta San Ángel y el Pedregal, para que disfrutes de uno de los platillos mexicanos más emblemáticos, así que sin más: conoce los restaurantes en CDMX donde puedes comer chile en nogada.

Magda

Chile en nogada del chef Miguel Durán. (Foto: Cortesía)

Para el chile en nogada no hay una sola receta… y eso lo tiene muy claro el chef Miguel Durán y por eso en Magda puede elegirse entre capeado o sin capear y acompañarlo con arroz. Eso sí, de su nogada lo que destaca es la nuez de Castilla y el dulzor natural que el plátano macho le da a los platillos, además usa manzanas “panocheras” de Zacatlán, Puebla. En Magda, el platillo estará disponible hasta el 14 de septiembre.

Horarios: martes a sábado de 09:00 a 23:00 horas; domingos de 09:00 a 18:00 horas.

martes a sábado de 09:00 a 23:00 horas; domingos de 09:00 a 18:00 horas. Dirección: Museo del Carmen 4, San Ángel.

Museo del Carmen 4, San Ángel. Instagram: @magdasanangel

Hacienda de los Morales

Hacienda Los Morales ya tiene sus tradicionales chiles en nogada disponibles hasta el 30 de septiembre. (Foto: Cortesía)

El famoso restaurante ubicado en el corazón de Polanco llega con su Festival de la Nogada para celebrar este icónico platillo de la gastronomía nacional. Hasta el 30 de septiembre podrás vivir este festival y disfrutar de su versión tradicional, así como una alternativa vegana, la cual está preparada con relleno de picadillo afrutado a base de plantas, bañado en una nogada suave elaborada con ingredientes de origen vegetal y coronado con granada fresca. Sin embargo, su propuesta tradicional está disponible todo el año para los comensales que quieran disfrutar este platillo en cualquier temporada.