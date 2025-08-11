Restaurante La Docena, donde el desenfado se encuentra con lo excepcional

“Nuestro restaurante se presta mucho para romper el hielo, para sentirse como en casa”, afirma el chef Tomás Bermúdez, cara y uno de los socios fundadores del proyecto que comenzó hace más de una década en Guadalajara y que hoy es uno de los referentes de la cocina latinoamericana.

De hecho, en 2019, La Docena fue incluida en la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants, confirmando su reputación como uno de los mejores de la región. Y sí, a pesar de la decoración industrial, la barra de mariscos más apetecible de la ciudad, la cocina abierta y un equipo vestido con desenfado, lo que flota en el ambiente es una dedicación absoluta por el detalle y la calidad. Un lugar donde los ceviches y el jamón ibérico, los po’ boys y los vinos borgoña conviven sin jerarquías. Las reuniones de negocios aquí tienen otra energía.

El chef lo resume así: “Muchos de nuestros platos están pensados para compartir, y eso cambia la dinámica de la mesa”. El ritual puede comenzar con una docena de ostiones, almejas o abulón, y continuar con platos para el centro, como camarones, rib eye al Josper o la icónica milanesa.

El chef Tomás Bermúdez es la cara y uno de los socios fundadores de La Docena. (Foto: @ladocenaoysterbar)

La carta de vinos incluye una cuidada selección de etiquetas naturales, mexicanas, europeas y propias, como un vino naranja funky o un rosado vibrante. Y la coctelería, que ahora incluye una carta de highballs inspirados en la estética japonesa, completa una experiencia relajada pero memorable.

En su sede de Polanco, La Docena ofrece espacios versátiles: terraza, salones privados, rincones acogedores, todo para que el negocio fluya al ritmo de una buena mesa y que la seriedad y la formalidad puedan, con algo de suerte, dar paso a la diversión.