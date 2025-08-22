Cocina japonesa en CDMX: 3 grandes recomendaciones de omakase

En un omakase el menú cambia constantemente y siempre encuentras sorpresas que pueden evocar distintos recuerdos o formar algunos completamente nuevos. Por eso elegimos algunos restaurantes que te llevan a un viaje por lo más sorprendente e íntimo de la cocina japonesa.

OMA: un pedacito íntimo y perfecto dentro del Four Seasons

Lo más bonito de OMA no son los detalles perfectamente cuidados, ni la decoración íntima, ni la preciosa vajilla de cerámica artesanal japonesa o la atención puntual y cálida del personal, no, lo mejor de este nuevo omakase en el Four Seasons de la Ciudad de México es la dedicación exquisita del chef Abraham López que se ha especializado en esta rama de la gastronomía nipona.

Una de las entradas consiste en vegetales, como berenjena (nuestra favorita) y pepinillos encurtidos. (Foto: Ana Estrada | Life and Style)

A través de 14 tiempos, que van desde sopa miso y una entrada de berenjena y pepinos encurtidos, hasta el erizo de mar con perlas de tobiko (uno de nuestros favoritos) y sashimis y nigiris con distintos pescados frescos, la experiencia creada por el chef es auténtica y totalmente precisa. Por cierto, el wasabi y el jengibre tienen una preparación especial que ayuda a destacar los sabores.

Además, el menú de coctelería no decepciona ni un poco. Te recomendamos especialmente el Kyoto Manhattan, hecho con whisky japonés, yuzu y vermouth de flores; o si quieres algo un poco más ligero al paladar, opta por un Sakura Iced Tea, preparado con sake, té negro y cerezas.

. (Foto: Cortesía OMA)

El lugar es únicamente para 10 comensales a la vez, lo que hace que la atención sea precisa y la guía del chef Abraham esté completamente garantizada. Por esto mismo se requiere hacer reservación.

Y antes de que lo olvidemos… el cierre dulce es una joya: helado de sal acompañado de café cargado es el mejor fin para este viaje por Japón.

Helado de sal con café cargado: la combinación perfecta. (Foto: Ana Estrada | Life and Style)

- Dirección: Four Seasons Hotel Mexico City, Reforma 500, Juárez.

- Horarios: Martes y miércoles de 13:30 a 21:00 horas; jueves, viernes y sábado de 13:30 a 01:00 horas. Cerrado todos los días de 18:00 a 19:00 horas.

- Instagram: @omamexicocity

San-Tō Hand Roll Bar: omakase con un toque de México

Hasta los paladares más exigentes en la barra japonesa se deleitan en San-To Hand Roll Bar, que recientemente cumplió cinco años en la Ciudad de México. Además de ofrecer exquisitos platillos y cocteles, su servicio y ambiente te invitan a disfrutar cada momento.

San-To Hand Roll Bar se ubica en la Roma Norte. (Foto: Cortesía)

Este restaurante japonés ubicado en el corazón de la colonia Roma presenta en su menú nuevos platillos constantemente, por lo que el omakase es una excelente opción para probar y deleitarte con lo mejor y más reciente de la carta.

Sin duda, un imperdible es la tostada de chu’toro, una exquisita pieza de láminas de chu’toro marinado en soya-limón, salsa spicy de la casa y cremoso de aguacate con un toque de brotes de cilantro, aros de cebolla cambray y furikake de shiso. Servido en una tostada de wonton.

Para los amantes de los nigiris, les recomendamos pedir de hongo enoki, callo santo, salmón mantequilloso y ka-bron, y para cerrar con broche de oro, el creme brulee de matcha es perfecto. ¡Después nos agradeces!

La barra es el mejor lugar para sentarse en San-To. (Foto: Cortesía)

- Dirección: Colima 161, Roma Norte.

- Horarios: Lunes y martes 14:00 a 22:00 horas; miércoles a sábado 14:00 a 00:00 horas; domingo 14:00 a 20:00 horas.

- Instagram: @santohandrollbar

Otto: la experiencia del omakase y el fine dining en Lomas de Chapultepec

Si el fine dining y la cocina japonesa tienen una cara es, sin duda, Otto, un espacio privado que ofrece una experiencia de nueve tiempos a lo largo de unas dos horas.

. (Foto: IG Otto Omakase)

El servicio es atento y el lugar, ubicado en el primer piso de Casa Hotbook, es íntimo y bastante acogedor. Puedes elegir entre el Nigiri Omakase o el Nigiri Omakase Derakussu, que incluyen entrada, dos conos especiales y cinco y seis nigiris, respectivamente.

La sopa miso y la ensalada de alga son perfectas para empezar, pero sin duda la especialidad de la casa son las más de 20 opciones de nigiris, así que no te resistas.