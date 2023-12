¡Fuego! Los restaurantes del mundo que elevan la cocina a las brasas

A los 30 años, el vasco Bittor Arginzoniz, uno de los chefs más reconocidos del planeta, tomó la decisión más importante de su vida. “Trabajaba en una empresa de celulosa y dije: 'hostia, no pienso seguir así hasta que me jubile, me tengo que arriesgar'”, le contaba hace unos años a El País el hoy jefe de cocina y propietario del Asador Etxebarri. Y claro que se arriesgó.