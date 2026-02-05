La línea “un aplauso pa’mami y papi, porque en veldá’ rompieron” resonó hoy con más fuerza luego de que Bad Bunny reconoció públicamente y ante medios de comunicación internacionales el apoyo de su mamá a lo largo de su vida.
Su apoyo “me trajo hasta aquí”: Bad Bunny agradece a su mamá previo al Super Bowl LX
Durante la rueda de prensa de Apple Music’s Super Bowl LX Halftime Show de la NFL , se le preguntó al cantante puertorriqueño que recién hizo historia en los Premios Grammy que mencionara a una persona que siempre lo ha apoyado y sin dudarlo respondió.
“La primera persona que se me viene a la mente es mi mamá porque ella creyó en mí. Y no estoy hablando sobre mi carrera musical, estoy hablando de antes de todo esto: ella creyó en mí como persona, como humano”, dijo Benito Martínez Ocasio visiblemente conmovido y explicó que su mamá Lysaurie Ocasio (mejor conocida como Lysy) siempre lo ha apoyado e impulsado, “mis decisiones, mis opiniones, mis gustos, mis elecciones”.
Ella siempre creyó que puedo ser una buena persona. Un tipo inteligente y talentoso.
El cantante de 31 años hizo una breve pausa para recuperar el aliento mientras pensaba en el impacto de su mamá en su vida: “creo que eso es lo que me trajo hasta aquí. No porque ella creyera que soy un gran artista, sino porque cree que soy una buena persona y eso se siente mejor que cualquier otra cosa”.
El domingo 8 de febrero, Bad Bunny dará el show de mediotiempo del Super Bowl LX que se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California . Los equipos que se enfrentarán serán los Seattle Seahawks vs los New England Patriots.
Con esta presentación, no cabe duda que el puertorriqueño es, ahora mismo, el artista pop más sobresaliente.