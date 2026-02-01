Publicidad

Música

Grammy 2026: Bad Bunny hace historia (y la lista completa de ganadores)

Bad Bunny hizo historia al llevarse el codiciado galardón al Álbum del Año con "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" de la 68º edición de los Grammy. Es el primer disco en español en ganar la máxima categoría.
dom 01 febrero 2026 06:44 PM
Bad Bunny gana 'Mejor álbum del año' y hace historia en los Grammy 2026
LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Bad Bunny accepts the Album of the Year award for "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" onstage during the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy) (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

Los Grammy 2026 fueron especiales por muchas cosas, pero especialmente porque Bad Bunny se convirtió en el primer artista en español en ganar el máximo galardón de la noche "Álbum del Año" por su trabajo "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Además, con 27 premios, Kendrick Lammar es el rapero con más Grammys en la historia de The Recording Academy; ese lugar le pertenecía a Jay-Z, quien ostenta 25 trofeos.

Lista de principales nominados

Álbum del Año

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny - GANADOR
  • Swag - Justin Bieber
  • Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out - Clipse (Pusha T & Malice)
  • Mayhem - Lady Gaga
  • GNX - Kendrick Lamar
  • Mutt - Leon Thomas
  • Chromakopia - Tyler, The Creator
¡Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico! Quiero dedicarle este premio a todas las personas que tuvieron que irse, dejar su país para seguir sus sueños
Bad Bunny
Grabación del Año

  • — "DtMF" - Bad Bunny
  • — "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • — "Anxiety" - Doechii
  • —"Wildflower" - Billie Eilish
  • — "Abracadabra" - Lady Gaga
  • — "Luther" - Kendrick Lamar with SZA - GANADOR
  • — "The Subway" - Chappell Roan
  • — "APT." - Rose y Bruno Mars

Canción del Año

  • — "Abracadabra" - Lady Gaga
  • — "Anxiety" - Doechii
  • — "APT." - Rose y Bruno Mars
  • — "DtMF" - Bad Bunny
  • — "Golden ("KPop Demon Hunters") - HUNTR/X
  • — "Luther" -Kendrick Lamar with SZA
  • —"Manchild" - Sabrina Carpenter
  • — "Wildflower" – Billie Eilish - GANADORA
Nadie es ilegal en tierras robadas y, sin embargo, es muy difícil qué decir: nuestras voces realmente importan. Fuck ICE.
Billie Eilish
68th GRAMMY Awards - Show
Finneas O'Connell y Billie Eilish reciben el premio a Mejor Canción del Año durante los Grammys 2026. (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

Mejor Artista Revelación

  • — Olivia Dean - GANADORA
  • — KATSEYE
  • — The Marias
  • — Addison Rae
  • — sombr
  • — Leon Thomas
  • — Alex Warren
  • — Lola Young
Soy nieta de migrantes (...) soy producto de la valentía y creo que estas personas deberían ser celebradas
Olivia Dean
68th GRAMMY Awards - Show

Mejor Interpretación Pop Solista

  • — "Daisies" - Justin Bieber
  • — "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • — "Disease" - Lady Gaga
  • — "The Subway" - Chappell Roan
  • — "Messy" - Lola Young - GANADORA

Mejor Interpretación Pop dúo/grupo

  • — "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande - GANADORAS
  • — "Golden ("KPop Demon Hunters") - HUNTR/X
  • — "Gabriela" - KATSEYE
  • — "APT." - Rose y Bruno Mars
  • — "30 For 30" - SZA with Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

  • Swag - Justin Bieber
  • Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful - Miley Cyrus
  • Mayhem - Lady Gaga - GANADORA
  • I've Tried Everything but Therapy (Part 2) - Teddy Swims
Quiero decir a las mujeres en la música: sé lo difícil que puede ser cuando estás en el estudio grabando y rodeada de hombres (...) siempre pelea por tus ideas, pelea por tus canciones
68th GRAMMY Awards - Show

Mejor Álbum de Rap

  • Let God Sort Em Out - Clipse (Pusha T & Malice)
  • Glorious - GloRilla
  • God Does Like Ugly - JID
  • GNX - Kendrick Lamar - GANADOR
  • Chromakopia - Tyler, The Creator
Kendrick Lamar gana el primer Grammy de la ceremonia oficial con Mejor Álbum de Rap
Kendrick Lamar recibiendo el Grammy por el Mejor Álbum de Rap. (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

Mejor Interpretación Rap

  • — "Outside" - Cardi B
  • — "Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar & Pharrell Williams
  • — "Anxiety" - Doechii
  • — "tv off" - Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay - GANADORES
  • — "Darling, I" - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

Mejor Video Musical

  • — "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • — "So Be It" - Clipse
  • — "Anxiety" - Doechii - GANADOR
  • — "Love" - OK Go
  • — "Young Lion" - Sade

Mejor Álbum de Música Country Contemporánea

  • Eric Church - Evangeline vs. the Machine
  • Jelly Roll - Beautifully Broken - GANADOR
  • Kelsea Ballerini - Patterns
  • Miranda Lambert - Postcards From Texas
  • Tyler Childers - Snipe Hunter
Jesús es para todos, no solo para un partido político
Jelly Roll al recibir el galardón

Mejor álbum de rock

  • Private music – Deftones
  • I Quit – Haim
  • From Zero – Linkin Park
  • Never Enough – Turnstile - GANADOR
  • Idols – Yungblud
Mejor Canción Rap

  • — Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - "Birds Don't Sing"
  • — Doechii - "Anxiety"
  • — Glorilla - "TGIF"
  • — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay - "TV Off" - GANADORES
  • — Tyler, the Creator con Glorilla, Sexyy Red y Lil Wayne - "Sticky"

Mejor actuación de rock

  • — Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That
  • — Hayley Williams - Mirtazapine
  • — Linkin Park - The Emptiness Machine
  • — Turnstile - Never Enough
  • —Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning) - GANADORES

Mejor álbum de música alternativa

  • Moisturizer - Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party - Hayley Williams
  • Songs of a Lost World - The Cure
  • Don't Tap the Glass - Tyler, the Creator
  • Sable, Fable - Bon Iver

Portada de Álbum

  • — Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
  • — Djo - The Crux
  • — Perfume Genius - Glory
  • — Tyler, the Creator - Chromakopia - GANADOR
  • — Wet Leg - Moisturizer

Mejor Canción Rock

  • — Hayley Williams - "Glum"
  • — Nine Inch Nails - "As Alive as You Need Me to Be" - GANADOR
  • — Sleep Token - "Caramel"
  • — Turnstile - "Never Enough"
  • — Yungblud - "Zombie"

Mejor canción country

  • — Lainey Wilson - "Somewhere Over Laredo"
  • — Miranda Lambert & Chris Stapleton - "A Song to Sing"
  • — Shaboozey - "Good News"
  • — Tyler Childers - "Bitin' List" - GANADORA
  • — Zach Top - "I Never Lie"

Mejor interpretación de música africana

  • — Ayra Starr & Wizkid - "Gimme Dat"
  • — Burna Boy - "Love"
  • — Davido Featuring Omah Lay - "With You"
  • — Eddy Kenzo & Mehran Matin - "Hope & Love"
  • — Tyla - "Push 2 Start" - GANADORA

Mejor canción R&B

  • — Chris Brown Featuring Bryson Tiller - "It Depends"
  • — Durand Bernarr - "Overqualified"
  • — Kehlani - "Folded"- GANADOR
  • — Leon Thomas - "Yes It Is"
  • — Summer Walker - "Heart of a Woman"

Mejor Álbum de R&B

  • — Coco Jones - Why Not More?
  • — Giveon - Beloved
  • — Ledisi - The Crown
  • — Leon Thomas - Mutt - GANADOR
  • — Teyana Taylor - Escape Room

Mejor Interpretación de Rap

  • — Cardi B - "Outside"
  • — Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - "Chains & Whips" - GANADORES
  • — Doechii - "Ansiedad"
  • — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay - "TV Off"
  • — Tyler, the Creator con Teezo Touchdown - "Darling, I"

Mejor Álbum Pop Latino

  • — Alejandro Sanz - ¿Y ahora qué?
  • — Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)
  • — Karol G - Tropicoqueta
  • — GANADORA: Natalia Lafourcade - Cancionera
  • — Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Grabación Dance/Electrónica

  • — Disclosure & Anderson .Paak - "No Cap"
  • — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - "Victory Lap"
  • — Kaytranada - "Space Invader"
  • — Skrillex - "Voltage"
  • — Tame Impala - "End of Summer" - GANADOR

Mejor interpretación de R&B

  • — Chris Brown Featuring Bryson Tiller - "It Depends"
  • — Justin Bieber - "Yukon"
  • — Kehlani - "Folded" - GANADOR
  • — Leon Thomas - "Mutt (Live from Tiny Desk de NPR)"
  • — Summer Walker - "Heart of a Woman"

Mejor colaboración de Rap/Cantada

  • — Fridayy & Meek Mill - "Proud of Me"
  • — JID, Ty Dolla $ign & 6lack - "Wholehartedly"
  • — Kendrick Lamar & SZA - "Luther" - GANADORES
  • — PartyNextDoor & Drake - "Somebody Who Loves Me"
  • — Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - "WeMaj"

Mejor Álbum de Rock o Alternativo

  • CA7RIEL & Paco Amoroso - PAPOTA - GANADORES
  • Aterciopelados - Genes Rebeldes
  • Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL - ASTROPICAL
  • Los Wizzards - ALGORHYTHM
  • Fito Paez - Novela

Mejor Álbum de Música Mexicana

  • Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y una Mía - Por la Puerta Grande (En Vivo)
  • Carín León - Palabra de To's (Seca) - GANADOR
  • Fuerza Regida & Grupo Frontera - Mala Mía
  • Grupo Frontera - Y Lo Que Viene
  • Paola Jara - Sin Rodeos

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos - GANADOR
  • Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado
  • J Balvin - Mixteip
  • Nicki Nicole - Naiki
  • Trueno - EUB Deluxe
  • Yandel - Sinfónico (Live)
Antes de agradecerle a Dios, quiero decir 'ICE OUT'. No somos salvajes, somos humanos y somos americanos (...) Es difícil no odiar en estos tiempos... lo único que es más poderoso que el odio es el amor
Bad Bunny
68th GRAMMY Awards - Show

