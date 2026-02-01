Bad Bunny gana 'Mejor álbum del año' y hace historia en los Grammy 2026

Los Grammy 2026 fueron especiales por muchas cosas, pero especialmente porque Bad Bunny se convirtió en el primer artista en español en ganar el máximo galardón de la noche "Álbum del Año" por su trabajo "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".
Además, con 27 premios, Kendrick Lammar es el rapero con más Grammys en la historia de The Recording Academy; ese lugar le pertenecía a Jay-Z, quien ostenta 25 trofeos.
— Tyler, the Creator con Teezo Touchdown - "Darling, I"
Mejor Álbum Pop Latino
— Alejandro Sanz - ¿Y ahora qué?
— Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)
— Karol G - Tropicoqueta
— GANADORA: Natalia Lafourcade - Cancionera
— Rauw Alejandro - Cosa Nuestra
Grabación Dance/Electrónica
— Disclosure & Anderson .Paak - "No Cap"
— Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - "Victory Lap"
— Kaytranada - "Space Invader"
— Skrillex - "Voltage"
— Tame Impala - "End of Summer" - GANADOR
Mejor interpretación de R&B
— Chris Brown Featuring Bryson Tiller - "It Depends"
— Justin Bieber - "Yukon"
— Kehlani - "Folded" - GANADOR
— Leon Thomas - "Mutt (Live from Tiny Desk de NPR)"
— Summer Walker - "Heart of a Woman"
Mejor colaboración de Rap/Cantada
— Fridayy & Meek Mill - "Proud of Me"
— JID, Ty Dolla $ign & 6lack - "Wholehartedly"
— Kendrick Lamar & SZA - "Luther" - GANADORES
— PartyNextDoor & Drake - "Somebody Who Loves Me"
— Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - "WeMaj"
Mejor Álbum de Rock o Alternativo
CA7RIEL & Paco Amoroso - PAPOTA - GANADORES
Aterciopelados - Genes Rebeldes
Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL - ASTROPICAL
Los Wizzards - ALGORHYTHM
Fito Paez - Novela
Mejor Álbum de Música Mexicana
Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y una Mía - Por la Puerta Grande (En Vivo)
Carín León - Palabra de To's (Seca) - GANADOR
Fuerza Regida & Grupo Frontera - Mala Mía
Grupo Frontera - Y Lo Que Viene
Paola Jara - Sin Rodeos
Mejor Álbum de Música Urbana
Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos - GANADOR
Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado
J Balvin - Mixteip
Nicki Nicole - Naiki
Trueno - EUB Deluxe
Yandel - Sinfónico (Live)
Antes de agradecerle a Dios, quiero decir 'ICE OUT'. No somos salvajes, somos humanos y somos americanos (...) Es difícil no odiar en estos tiempos... lo único que es más poderoso que el odio es el amor