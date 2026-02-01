Bad Bunny gana 'Mejor álbum del año' y hace historia en los Grammy 2026

Los Grammy 2026 fueron especiales por muchas cosas, pero especialmente porque Bad Bunny se convirtió en el primer artista en español en ganar el máximo galardón de la noche "Álbum del Año" por su trabajo "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Además, con 27 premios, Kendrick Lammar es el rapero con más Grammys en la historia de The Recording Academy; ese lugar le pertenecía a Jay-Z, quien ostenta 25 trofeos.