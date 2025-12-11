México está hot: lo que los conciertos de Bad Bunny, Dua Lipa y Shakira dicen del país

“Benito es la súper estrella más grande en el mundo entero”, dijo Gerardo Fernández, un joven de 25 años, antes de entrar al estadio con capacidad para 65,000 personas. Después de su natal Puerto Rico, la CDMX es el lugar donde más presentaciones hará Bad Bunny y los boletos para cada uno de estos ocho conciertos se agotaron en cuestión de minutos.

Algo similar sucedió con Shakira, quien ofreció 12 conciertos en México, mientras que la banda mexicana Zoé se reunió después de años de separación y dieron seis presentaciones en el mismo recinto.

Guillermo Parra, director de eventos internacionales de Ocesa, lo dice muy claramente: “es la disponibilidad y la cantidad de artistas que están saliendo de gira, combinando con la demanda de los boletos” lo que hace de la ciudad un lugar importantísimo para artistas internacionales. De hecho, explica, muchas veces los cantantes no planean tantas fechas, pero la demanda de boletos es tan grande que aumentan progresivamente sus presentaciones.

“La idea era hacer un par de shows y un poco más y, de repente, los pones a la venta, el público demanda, sacas otro, el público demanda y se va haciendo totalmente natural”, dice Parra. Otro ejemplo reciente de esto es la venta de entradas para ver a Rosalía el próximo año, que se agotaron tan rápido que rápidamente se abrieron dos presentaciones más en la ciudad.

Conciertos, cultura, gastronomía: no cabe duda, “México está hot”

No solo es la fuerte demanda de boletos para los conciertos, a los artistas que visitan el país les gusta conocerlo también a través de sus calles, comida y puntos culturales porque el “está caliente en todos los niveles: en cocina, en cultura (...) a muchísimos artistas les gusta venir a México y tomarse unos días para conocer esos restaurantes tan famosos que están en las listas del mundo”, afirma Parra con seguridad.

Por ejemplo, esta semana Bad Bunny fue visto usando una máscara del Místico durante una función de Lucha Libre Mexicana, mientras que Dua Lipa siempre que visita la Ciudad de México se deja ver en restaurantes famosos o salones de baile, de hecho, la semana pasada hizo una pop up de tacos en un restaurante de la colonia Condesa.

El dinero que Bad Bunny deja en la ciudad

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de CDMX estima que la presencia de Bad Bunny en la ciudad dejará 3,228 millones de pesos por la venta de boletos, gastos en restaurantes, hospedajes y souvenirs.

En un comunicado, el organismo aseguró que “este tipo de espectáculos no solo consolidan a la Ciudad de México como epicentro cultural y de entretenimiento en América Latina, sino que también dinamizan la economía local”.

Tan solo Ocesa estima que fans de Benito Martínez Ocasio viajarán desde 77 países distintos para los conciertos en México, la mayoría provenientes de Estados Unidos, país que el cantante decidió no incluir en su gira internacional por miedo a las redadas de Donald Trump en contra de los migrantes.