Super Bowl 2026: horario y dónde verlo gratis y en vivo desde México

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots buscarán alzar el Vince Lombardi este fin de semana en Santa Clara, California. Mira los detalles para que no te lo pierdas.
mar 03 febrero 2026 04:14 PM
Rhamondre Stevenson de los New England Patriots. (Matthew Stockman/Getty Images)

Amantes del futbol americano (o no), ya pueden ir calentando motores para este fin de semana de Super Bowl 2026. Promete un gran juego y un show de medio tiempo con grandes sorpresas encabezado por Bad Bunny. Acá los detalles como a qué hora seguir la transmisión y dónde verlo en vivo desde México.

Las Finales de Conferencia están definidas: Seattle Seahawks vs New England Patriots. Ambos equipos van en busca del Vince Lombardi desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El Super Bowl LX promete un gran juego. En el caso de los Patriots, buscarán el título del máximo ganador en la historia de este deporte y, de conseguirlo, también lograrán otro hito: Drake Maye se convertirá en el quarterback más joven en ganar un Super Bowl, superando a Ben Roethlisberger con 23 años y 162 días.

Los Patriots vuelven al Super Bowl y su historia pesa más que nunca

Por otro lado, Seahawks tratará de conseguir su segundo campeonato de Super Bowl. Es el actual favorito y, de la mano del experimentado Sam Darnol, puede repetir la hazaña de aquel lejano 2014.

¿Y qué hay del medio tiempo del Super Bowl 2026?

Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo, muy esperado por millones de espectadores alrededor del mundo. Y es que promete ser más que un espectáculo musical, pues se espera que Benito Martínez —nombre real de Bad Bunny—, se pronuncie y proteste contra las redadas migratorias que ocurren en Estados Unidos.

