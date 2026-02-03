Super Bowl 2026: horario y dónde verlo gratis y en vivo desde México

Las Finales de Conferencia están definidas: Seattle Seahawks vs New England Patriots. Ambos equipos van en busca del Vince Lombardi desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El Super Bowl LX promete un gran juego. En el caso de los Patriots, buscarán el título del máximo ganador en la historia de este deporte y, de conseguirlo, también lograrán otro hito: Drake Maye se convertirá en el quarterback más joven en ganar un Super Bowl, superando a Ben Roethlisberger con 23 años y 162 días.

Por otro lado, Seahawks tratará de conseguir su segundo campeonato de Super Bowl. Es el actual favorito y, de la mano del experimentado Sam Darnol, puede repetir la hazaña de aquel lejano 2014.

¿Y qué hay del medio tiempo del Super Bowl 2026?

Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo, muy esperado por millones de espectadores alrededor del mundo. Y es que promete ser más que un espectáculo musical, pues se espera que Benito Martínez —nombre real de Bad Bunny—, se pronuncie y proteste contra las redadas migratorias que ocurren en Estados Unidos.