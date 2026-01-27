Los Seahawks viven una de las temporadas más dominantes de su historia. Tras imponerse a todos sus rivales de la Conferencia Nacional, el equipo de Seattle llegó al Super Bowl LX, un logro que coincide con su 50 aniversario.
Seattle Seahawks: medio siglo de historia y una temporada para la memoria
No es de extrañarse. Sus estadísticas ofensivas explican por qué los Seahawks se convirtieron en uno de los equipos más difíciles de enfrentar en la temporada 2025-2026 de la NFL .
Por qué los Seahawks llegan al Super Bowl LX
Durante la temporada regular 2025-2026, los Seahawks registraron 51 touchdowns, mientras que sus rivales apenas lograron 31 anotaciones frente a ellos.
Pero la clave está en su defensa: el equipo suma 27 partidos consecutivos sin permitir que un corredor rival supere las 100 yardas, lo que hace que correr contra ellos sea prácticamente imposible. Sus oponentes apenas tienen 34% de éxito en acarreos diseñados en su contra, la cifra más baja de toda la liga.
Ese impacto también se refleja en los Puntos Esperados Añadidos (EPA), una métrica que mide la eficiencia de cada jugada. Los Seahawks registran un EPA de –0.15 por jugada, el más bajo de la NFL.
Seahawks: Los números de su historia
Este es un año especial para el equipo: cumple 50 años de existir y llegan al Super Bowl número 60.
Nacieron en 1976, bajo la dirección del coach Jack Patera y apenas dos años después se convirtieron en un equipo ganador de temporada regular, mientras que la NFL nombró a Patera “Entrenador del Año” en 1979.
Más historia de la NFL:
Los Super Bowls en la historia de Seatlle
El Super Bowl LX es el cuarto que juegan en toda su historia:
- — 2005: se enfrentaron vs Steelers de Pittsburgh, pero perdieron 21-10.
- — 2014: regresaron al partido más importante de la NFL frente a los Broncos de Denver, a quienes apalearon 43-8 y se llevaron el Vince Lombardi a Seattle.
- — 2015: con el empuje de la temporada anterior, volvieron al campo por su tercer Super Bowl, ahora contra los Patriots de Nueva Inglaterra, pero perdieron por una diferencia mínima de 28-24.
- — 2026: buscarán la revancha el próximo 8 de marzo en Santa Clara, California.
Una franquicia que ha competido en ambas conferencias
Sí, los Hawks han jugado en las dos conferencias a lo largo de su historia:
- — De 1976 a 1978, eran parte de la Conferencia Nacional.
- — De 1970 y hasta 2011, jugaron en la Conferencia Americana.
- — En 2002 volvieron a la Nacional, en la que juegan hasta la fecha.
Los 3 jugadores que han marcado la historia del equipo
Más allá de los números, la identidad del equipo también se construyó a partir de jugadores históricos, cuyo impacto sigue vigente. Estos son tres de sus más famosas estrellas:
- — Steve Largent, receptor de ala abierta de 1976 a 1989, es parte del Salón de la Fama de la NFL.
- — Walter Jones, tacle ofensivo de 1997 a 2008, según estadísticas del equipo solo permitió 23 capturas del balón en 5,703 intentos de pase en 13 temporadas.
- — Marshawn Lynch, es el corredor más reconocido y querido de la franquicia, con la que jugó de 2010 a 2015 y una última vez en 2019. Tiene un movimiento que es su sello: el famoso touchdown de 2010 contra Nueva Orleans bautizado como Beast Quake.