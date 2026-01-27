No es de extrañarse. Sus estadísticas ofensivas explican por qué los Seahawks se convirtieron en uno de los equipos más difíciles de enfrentar en la temporada 2025-2026 de la NFL .

Por qué los Seahawks llegan al Super Bowl LX

Durante la temporada regular 2025-2026, los Seahawks registraron 51 touchdowns, mientras que sus rivales apenas lograron 31 anotaciones frente a ellos.

Pero la clave está en su defensa: el equipo suma 27 partidos consecutivos sin permitir que un corredor rival supere las 100 yardas, lo que hace que correr contra ellos sea prácticamente imposible. Sus oponentes apenas tienen 34% de éxito en acarreos diseñados en su contra, la cifra más baja de toda la liga.

Ese impacto también se refleja en los Puntos Esperados Añadidos (EPA), una métrica que mide la eficiencia de cada jugada. Los Seahawks registran un EPA de –0.15 por jugada, el más bajo de la NFL.