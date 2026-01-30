New England Patriots: Los números de su historia

El equipo, fundado en 1959, tiene el récord de la NFL de más apariciones en el Super Bowl con un total de 11.

A lo largo de sus 67 años de historia, los Patriotas han ganado seis Super Bowls, en este récord van empatados con los Steelers de Pittsburgh con la mayor cantidad de victorias.

Primero se llamaron Boston Patriots, pues jugaban en la famosa ciudad de Massachusetts, pero en 1970, cuando se unieron a la NFL, cambiaron su nombre por Patriotas de Nueva Inglaterra cuando se mudaron a Foxborough.

Es una de las franquicias fundadoras de la Conferencia Americana y jamás se ha cambiado.

El 2001 es un año fundamental para el equipo: el entonces mariscal de campo Drew Bledsoe se lesionó, por lo que tuvo que entrar el suplente, un joven llamado Tom Brady que los llevó a la victoria en el Super Bowl XXXVI.

Desde 2001 y hasta 2018, el entrenador Bill Belichick y Tom Brady llevaron a los Patriots a ser un equipo dominante, y ganaron seis Super Bowls en nueve apariciones.

En el Salón de la Fama de la NFL hay 35 jugadores históricos de la franquicia, incluidos Bruce Armstrong, Nick Buoniconti y, por supuesto, Tom Brady.

