A nadie nos cabe ninguna duda: gusten o no, los New England Patriots son uno de los equipos más icónicos de la NFL. Su historia los respalda, sus estadísticas hablan por sí solas y sus jugadores icónicos son parte de la cultura deportiva estadounidense. Por eso, rumbo al Super Bowl LX, hablaremos de algunos de sus hitos más importantes.
Los Patriots vuelven al Super Bowl y su historia pesa más que nunca
¿Por qué los Patriots llegan al Super Bowl 2026?
Tras la salida de Tom Brady, el equipo debió reajustar su juego. Pasaron algunos años y ahora tienen a un excelente mariscal de campo, Drake Maye, con una habilidad impresionante de precisión en los pases profundos, incluso cuando está fuera de la protección de sus compañeros de la ofensiva.
El equipo llega al Super Bowl en segundo puesto de la Conferencia Americana durante la temporada regular y, obviamente, el primero en playoffs, y en ofensiva aérea es el mejor equipo de la NFL , pues mantienen un 0.23 EPA por jugada y la mayor diferencia entre su EPA por jugada en pases diseñados y acarreos diseñados (Puntos Esperados Añadidos, métrica que mide la eficiencia de las jugadas).
Una estrella particular del equipo es el corredor Rhamondre Stevenson, quien durante la postemporada logró 58 acarreos e hizo 280 yardas en tres partidos.
New England Patriots: Los números de su historia
El equipo, fundado en 1959, tiene el récord de la NFL de más apariciones en el Super Bowl con un total de 11.
A lo largo de sus 67 años de historia, los Patriotas han ganado seis Super Bowls, en este récord van empatados con los Steelers de Pittsburgh con la mayor cantidad de victorias.
Primero se llamaron Boston Patriots, pues jugaban en la famosa ciudad de Massachusetts, pero en 1970, cuando se unieron a la NFL, cambiaron su nombre por Patriotas de Nueva Inglaterra cuando se mudaron a Foxborough.
Es una de las franquicias fundadoras de la Conferencia Americana y jamás se ha cambiado.
El 2001 es un año fundamental para el equipo: el entonces mariscal de campo Drew Bledsoe se lesionó, por lo que tuvo que entrar el suplente, un joven llamado Tom Brady que los llevó a la victoria en el Super Bowl XXXVI.
Desde 2001 y hasta 2018, el entrenador Bill Belichick y Tom Brady llevaron a los Patriots a ser un equipo dominante, y ganaron seis Super Bowls en nueve apariciones.
En el Salón de la Fama de la NFL hay 35 jugadores históricos de la franquicia, incluidos Bruce Armstrong, Nick Buoniconti y, por supuesto, Tom Brady.