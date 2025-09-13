El paisaje humano era un tributo viviente al britpop de los 90. Bucket hats, camisetas con logos icónicos, bufandas y chamarras que evocaban las portadas clásicas de Oasis desfilaban por doquier. No eran meras prendas, eran símbolos de una era que la banda no solo honra, sino que actualiza con su propio sello.

Liam y Noel ya no son solo recuerdos, sino presencias vivas. Cada paso hacia la entrada estaba musicalizado por coros espontáneos, canciones brotando de bocinas y voces que se unían en un himno a un movimiento que marcó a toda una generación.

Después de 16 años, Oasis se reunió y visitaron la CDMX. (Foto: Rodrigo Oropeza | AFP)

La tarde avanzaba entre viento repentino y esas lluvias pasajeras que se han vuelto parte del ritual de la CDMX . No duran más de 20 minutos, pero dejan un eco en la gente, como si extendieran la espera y aumentaran la intensidad del momento: nostalgia, expectativa y una emoción que crecía con cada paso.

El primero en aparecer fue Cage the Elephant, encargados de abrir el escenario para Oasis. Todo funcionaba con puntualidad, como si el Big Ben cronometrara el evento.

La banda salió con un set cargado de energía desde el primer acorde y su repertorio conectó rápido con gran parte del público. Al mismo tiempo, se notaba que esa otra parte de la audiencia, la que había apartado lugar desde temprano, no se iba a mover de donde estaba porque su misión era clara: estar lo más cerca posible de Oasis, pero incluso ese sector se dejó contagiar por la vibra de los de Kentucky, entendiendo que el britpop y el rock alternativo siempre han compartido raíces y caminos.

El Estadio GNP Seguros se llenó. (Foto: Carl de Souza | AFP)

Tras la explosión inicial, sobrevino una especie de intermedio, un periodo de gracia donde el público se reacomodaba y la energía se transformaba de explosiva a expectante. Aunque el foro todavía no lucía a su máxima capacidad, la sensación era que la gente seguía llegando, a sabiendas de que lo verdaderamente importante estaba por comenzar. Ni la lluvia que ya había dejado su huella mermó el entusiasmo. Más que un obstáculo, se integraba al paisaje de la noche. Había precaución, sí, pero también una esperanza compartida, como si cada gota recordara que los conciertos en la CDMX siempre se viven con una intensidad extra. Este ambiente, a medio camino entre la paciencia y la euforia contenida, preparaba el terreno para el momento cumbre.

Y entonces, en punto de las 9 de la noche, con una puntualidad quirúrgica, la banda de Manchester apareció en el escenario. Lo que siguió fueron aplausos, gritos, alaridos que parecían liberar años de espera contenida. Desde el primer acorde, Oasis rompió con cualquier parámetro de lo que habíamos visto en presentaciones recientes en la Ciudad de México.