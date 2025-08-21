The Beatles vuelve con “Anthology 4”, un imperdible relanzamiento: esto se sabe

Se trata de una edición restaurada que presenta material inédito y celebra el 30 aniversario de la serie original Anthology de 1995.

Originalmente fue publicada en tres álbumes dobles con la curaduría de George Martin. Sin embargo, ahora la versión restaurada está a cargo de Giles Martin.

Incluye un nuevo material musical, 13 demos, grabaciones de sesión, así como temas fado y una reedición del libro.

Pero eso no es todo, también presenta nuevas mezclas de los sencillos ganadores del Grammy “Free As a Bird” y “Real Love”, en los cuales se utilizan voces desmezcladas de John Lennon.

¿Y qué hay de la serie documental Anthology? Esta es una versión expandida y remasterizada que llegará a nuestras pantallas a través de Disney+ a partir del próximo 26 de noviembre.