“Estoy orgulloso de él”: Noel Gallagher olvida las peleas y elogia a su hermano

En una entrevista a la cadena británica e irlandesa talkSport, Noel, de 58 años, habló positivamente de su hermano, cinco años más joven, algo que hace poco más de un año parecía completamente imposible.

“Liam lo está haciendo increíble. Estoy orgulloso de él”, dijo y afirmó que está disfrutando de esta etapa con la banda. “Supongo que cuando todo esto termine nos sentaremos a reflexionar, pero es genial estar de vuelta en la banda con Liam había olvidado lo gracioso que es”.

Hace 15 años, en 2009, Noel abandonó la banda tras una pelea antes del festival Rock en Seine, en París, y se fue diciendo que no podía seguir trabajando “ni un día más con Liam”. Desde entonces, las constantes riñas de los hermanos Gallagher se han vuelto famosas en el mundo entero.

Yo no podría estar en el estadio como él, no va con mi naturaleza. Pero tengo que decir que lo miro y pienso que es formidable. Noel Gallagher sobre su hermano Liam

El año pasado, justo en agosto, anunciaron la reunión de Oasis y sus fans enloquecieron con la noticia. Hasta el momento, ya se presentaron en Cardiff, Manchester, Londres y Edimburgo y la gira Oasis Live’25 ya inició su etapa internacional, y ofrecerán 41 conciertos en Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Tokio, Los Ángeles, Sidney, entre otras.

Ya había tocado en estadios y no me importa reconocer que mis piernas se volvieron gelatina a mitad de la segunda canción. Noel Gallagher sobre el inicio del primer concierto en Cardiff

“No puedo hablar por los demás, pero personalmente subestimé enormemente en lo que me estaba metiendo. Ha sido algo increíble, realmente increíble. Es difícil ponerlo en palabras”, dijo Noel sobre la respuesta del público.

Con información de AFP