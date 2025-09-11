Oasis en CDMX: acá el posible setlist de sus shows

Tuvieron que pasar 16 años para que los hermanos Gallagher se volvieran a subir a los escenarios y deleitar a sus fans con sus más grandes éxitos. Recordemos que sus temas Live forever y Wonderwall dejaron huella inolvidable y ayudaron a definir el “britpop”.

¿Pero por qué son tan especiales sus shows en CDMX este viernes 12 y sábado 13 de septiembre? Pues verás, Oasis no ha pisado nuestro país desde 2008 y un año después la banda anunció que se separaba por una peculiar la razón: los hermanos Noel y Liam ya no se aguantaban.

Sí, Noel Gallagher —guitarrista y compositor—, dijo en 2009 que ya no soportaba a su hermano y líder de la banda Liam. Incluso “juraron” que no podían verse ni en pintura y que nunca se perdonarían, pero 16 años después, acá están, listos para hacer felices de nuevo a todos sus fans que los esperaban con muchas ansias.

Pero bueno, para que vayas calentando motores, acá te compartimos el setlist de la banda que promete dos noches especiales, llenos de nostalgia con un viaje entre sus clásicos de los 90.

Posible setlist de Oasis en CDMX

-Hello

-Acquiesce

-Morning Glory

-Some Might Say

-Bring It On Down

-Cigarettes & Alcohol

-Fade Away

-Supersonic

-Roll With It

-Talk Tonight

-Half the World Away

-Little by Little

-D'You Know What I Mean?

-Stand by Me

-Cast No Shadow

-Slide Away

-Whatever

-Live Forever

-Rock 'n' Roll Star

-The Masterplan

-Don't Look Back in Anger

-Wonderwall

-Champagne Supernova

Te recomendamos llegar temprano al recinto, pues además de que así evitarás quedarte atorado en el ya conocido tráfico de la CDMX, la banda alternativa estadounidense Cage The Elephant será la encargada de abrir los conciertos de Oasis en ambas noches. ¿Listo?