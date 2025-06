Perfiles | Gorillaz: 25 años de ficción, futuro e innovación sonora

Una nostalgia que no suena vieja

Ahora, en 2025, el regreso a los primeros álbumes no es solo una jugada de aniversario. Es también un ejercicio de reinterpretación. La gira por el 25º aniversario está enfocada en interpretar en vivo los álbumes Gorillaz (2001) y Demon Days (2005), dos trabajos que marcaron a una generación: el primero introdujo un nuevo lenguaje musical con sus sintetizadores oscuros, rimas de Del the Funky Homosapien y el romanticismo etéreo de “Tomorrow Comes Today”, el segundo se convirtió en un clásico contemporáneo con su crítica política, su oscuridad pop y su potencia melódica.

Bobby Womack y Damon Albarna durante la presentación de Gorillaz en Coachella 2010. (Foto: Michael Buckner/Getty Images)

La respuesta del público no deja lugar a dudas: los boletos se agotaron en minutos, los foros se llenarán y la emoción no parece menor a la de los grandes shows actuales y aunque pudiera parecer que solo es la nostalgia, en este caso, no es puro recuerdo, es una confirmación de que muchas de esas canciones siguen resonando, tanto en jóvenes que las descubren por primera vez como en adultos que crecieron con ellas.

El poder de la ficción sonora —ese donde personajes animados pueden hablar con más claridad que los humanos reales— no ha perdido fuerza.

La Ciudad de México: un punto clave

No es casualidad que uno de los conciertos más importantes de su historia reciente haya ocurrido en la Ciudad de México, donde Gorillaz se despidió en 2019 con un concierto monumental en el Palacio de los Deportes.

México siempre ha tenido una conexión especial con la banda pues desde su primera visita la respuesta fue explosiva, y con el tiempo se volvió un público clave, tan es así que Damon Albarn ha elogiado en varias entrevistas la intensidad emocional de los fans mexicanos, pues ese concierto, que en su momento pareció el cierre definitivo hoy se lee distinto: fue un adiós temporal que dejó la puerta abierta, ya que la pandemia, con toda su carga de crisis y reflexión, terminó por reactivar lo que parecía dormido y lo hizo con más fuerza y libertad.

Gorillaz, la historia de la banda más impactante del siglo. (Foto: Michael Loccisano/Getty Images for Coachella)

Un universo que sigue expandiéndose

Pocas bandas pueden decir que han creado un universo, los de Londres -o dePlastic Beach- no solo tienen una discografía consistente, sino un mundo narrativo con cronología, evolución de personajes, conflictos internos y mutaciones visuales, son una banda con historia propia, con saltos de tiempo, traiciones y regresos, por ejemplo: Murdoc ha ido a prisión, Noodle ha sido clonada, Russel ha crecido en tamaño por posesiones demoníacas y 2-D ha enfrentado crisis existenciales y aunque nada de eso sea “real”, para millones de fans es tan significativo como si lo fuera.

Esta narrativa no ha sido estática, en cada era de la banda todo cambia, el trazo de Hewlett ha pasado de lo grotesco y punk al minimalismo digital sin perder identidad, los videoclips son piezas de arte por sí solas, desde la animación artesanal de “19-2000” hasta los híbridos en 3D de “Cracker Island”, el universo visual de Gorillaz siempre ha caminado a la par de sus sonidos, porque son una propuesta audiovisual totalmente integrada que presagió la estética del metaverso antes de que existiera ese término.

La identidad sin rostro como forma de resistencia

Quizá uno de los actos más revolucionarios de Gorillaz ha sido ocupar un espacio protagónico sin tener una figura física reconocible al frente, porque en tiempos donde el culto a la personalidad es el estándar, ellos optaron por lo contrario, dejando fuera los dramas públicos, peleas de egos en redes, ni vidas privadas expuestas: hay arte, hay ficción y una clara intención de dejar que el contenido hable.

Ese anonimato —o más bien, esa representación alternativa mediante avatares— ha permitido algo muy poderoso: que cada fan construya su propia lectura, porque no hay un “Damon Albarn” delante de cada canción explicándola, hay un universo abierto que se puede llenar de sentido desde la experiencia de cada quien y ese vacío de figura central ha sido, irónicamente, lo que les ha permitido mantenerse en el centro cultural por tanto tiempo.

Un legado sin copia posible

Muchos proyectos han intentado replicar la fórmula de Gorillaz, hay bandas animadas, colectivos colaborativos, álbumes conceptuales... pero ninguno ha logrado ese equilibrio entre independencia artística, consistencia narrativa, innovación visual y conexión emocional, pues el “secreto” no está solo en el concepto, sino en la sensibilidad musical y política de Damon Albarn, que va de la mano con su capacidad de leer el mundo y traducirlo en canciones que, aún dentro de una estética ficticia, suenan increíblemente verdaderas.

Temas como el aislamiento, la vigilancia digital, la crisis ambiental, la alienación urbana, la nostalgia del futuro y la ansiedad colectiva están presentes en su obra desde el inicio, como podemos escuchar en “Tomorrow Comes Today”, en la que ya se hablaba de una melancolía existencial que hoy, con redes sociales y burnout crónico, suena más actual que nunca, así como en “Plastic Beach” se advertía del colapso ecológico desde antes de que fuera trending topic, Gorillaz no predijo el futuro: lo entendió antes que muchos.

25 años después: ¿por qué siguen importando?

En un mundo en el que el algoritmo domina las decisiones y donde lo viral a menudo vale más que el oro, la banda sigue siendo una anomalía necesaria, porque es un grupo que no busca liderar los charts pero sigue llenando estadios, que no aparece en realities ni en escándalos pero cuya estética está presente en memes, arte digital o tatuajes, y que no lanza música cada semana pero cuya espera siempre se justifica.



Parte de su vigencia se explica por ese equilibrio entre nostalgia y reinvención, escuchar “Dirty Harry” o “Empire Ants” puede llevarte al pasado, pero también te sitúa en un presente emocional y los nuevos fans no llegan solo por sus primeras canciones, sino por la riqueza de sus materiales recientes, por la calidad de sus visuales, por la libertad con la que colaboran artistas que no cabrían en la misma sala si no fuera por este proyecto.

¿Y ahora qué?

El futuro de Gorillaz es, como siempre, un espacio sin mapa, lo único claro es que Damon Albarn no se detiene, mientras trabaja en nueva música de Africa Express con talentos de México, África y Europa, también mantiene viva la posibilidad de nuevas etapas para Gorillaz, sus conciertos confirmados solo son una parte, tal vez vendrá aquella ansiada película animada, tal vez una serie, tal vez otro álbum lleno de colaboraciones imposibles o tal vez un retiro silencioso, a la espera de otro momento de encierro que reactive la chispa.

Lo importante es que no hay urgencia, 2-D, Murdoc, Noodle y Russel han demostrado que no necesitan estar constantemente en el radar para seguir siendo relevantes, su impacto ya no se mide solo en cifras, sino en formas de pensar el arte, en inspirar a quienes hacen música, diseño, animación, activismo o simplemente buscan un espacio donde la imaginación tenga peso real.

A 25 años de distancia, lo que parecía una broma conceptual se convirtió en una de las propuestas más sólidas y queridas de la música global, porque a veces, los personajes ficticios son los únicos capaces de decirnos la verdad.