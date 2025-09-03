En su página oficial, Radiohead anunció que ofrecerá cinco conciertos en distintas ciudades europeas entre noviembre y diciembre de 2025 (por lo pronto no se ha anunciado ninguna presentación en México) y agregó información importante: como que quienes deseen asistir a las presentaciones deberán registrarse y no podrán comprar más de cuatro boletos por persona.

Radiohead crea sistema “anti bots y anti revendedores” para su gira 2025

La banda asegura que para hacer una venta de boletos más justa para que las personas que deseen asistir puedan conseguir entradas, todos deberán registrarse en su página oficial antes de que inicie la venta de tickets, “para reducir la competencia de bots y revendedores”.

Nuestro objetivo es distribuir las entradas según la demanda de una manera justa y geográficamente conveniente. Radiohead

Además, cada persona sólo podrá comprar un máximo de cuatro boletos y únicamente para una de las fechas para permitir que asista tanta gente como sea posible; asimismo, se dará prioridad a las personas que vivan más cerca a las ciudades donde se realizarán los conciertos y habrá espacios dedicados para aquellas personas que deseen viajar desde otros países.

Gira de Radiohead en Europa: fechas y cómo conseguir boletos

La gira 2025 será en cinco ciudades de Europa:

Madrid, España: 4, 5, 7 y 8 de noviembre en la Movistar Arena.

4, 5, 7 y 8 de noviembre en la Movistar Arena. Bologna, Italia: 14, 15, 17 y 18 de noviembre en la Unipol Arena.

14, 15, 17 y 18 de noviembre en la Unipol Arena. Londres, Reino Unido: 21, 22, 24 y 25 de noviembre en el estadio The O2.

21, 22, 24 y 25 de noviembre en el estadio The O2. Copenhague, Dinamarca: 1, 2, 4 y 5 de diciembre en la Royal Arena.

1, 2, 4 y 5 de diciembre en la Royal Arena. Berlín, Alemania: 8, 9, 11 y 12 de diciembre en la Uber Arena.

Para poder asistir, la banda compartió que debes registrarte en el formulario disponible en su sitio oficial, que se abrirá desde el viernes 5 de septiembre a las 10:00 horas de Reino Unido (3:00 horas de la CDMX) y hasta el domingo 7 de septiembre a las 22:00 horas de Reino Unido (15:00 horas de la CDMX).

Antes del miércoles 10 de septiembre, todas las personas registradas recibirán un correo electrónico en el que se les informará si consiguieron o no un código de desbloqueo; en caso de tener el código, este se podrá usar el viernes 12 de septiembre a partir de las 10:00 horas de Londres (03:00 de CDMX) para comprar hasta cuatro entradas para un solo concierto en el recinto registrado, si se intenta reservar más de una noche, las compras podrían ser canceladas.

Hoy en día, cuando la venta es “primero que llegue, primero que compra”, acabas compitiendo con bots y revendedores que tienen ventaja. El registro sirve para confirmar que eres quien dices ser y así intentar que el proceso sea lo más justo posible para los fans. Radiohead

Los boletos se venderán por orden de llegada, por lo que recibir el código no significa una entrada asegurada y sólo será válido para una de las ciudades indicadas en el registro.

Durante el registro se deberán dar algunos datos, como nombre, correo electrónico, número de teléfono y ciudad y país de residencia y se preguntará a qué ciudad o ciudades de las cinco disponibles podrías asistir. En caso de no registrar datos reales o intentar registrarse más de una vez, se corre el riesgo de que se anule la solicitud.



Ahora ya lo sabes… ¿te animarás a asistir a la próxima gira de Radiohead?