Música

Concert Week 2025: Fechas, promoción y qué tarjetas participan

La segunda semana de promoción está a punto de iniciar. Te decimos la fecha de inicio, cómo acceder a la promoción y qué bancos participan.
mar 02 septiembre 2025 12:34 PM
Concert Week 2025 Ocesa: Fechas y qué tarjetas participan en la promoción 2x1
Ocesa anunció las fechas de la segunda Concert Week 2025: te contamos cuándo inicia y qué tarjetas participan.

Llegó una de las fechas más esperadas para quienes aman los conciertos y festivales: la segunda Concert Week de Ocesa con entradas a distintos eventos al 2x1 solo durante los primeros días de septiembre.

La primera semana con descuentos y promociones se realizó en febrero de este año y aplicará para los eventos que se realizarán durante el resto del año.

Concert Week 2025:

cuándo inicia la promoción de Ocesa y qué tarjetas participan

Esta promoción se aplica en la compra de boletos a conciertos y festivales en Ticketmaster y E-Ticket, y en la compra de entradas para los eventos disponibles en las plataformas se regala el segundo en la misma zona, aunque no todas las áreas están habilitadas.

La segunda Concert Week 2025 inicia el jueves 4 de septiembre y termina el lunes 8, durante todo el día y, por supuesto, está sujeto a disponibilidad de boletos, pues según Ocesa, el inventario de entradas con esta promoción es limitado.

Se aplica 50% de descuento automático en la compra de tickets en múltiplos de dos y el máximo son seis entradas por cuenta. Solo participan las cuentas y tarjetas de crédito Banamex.

ocesa concert week 2025
.

¿Cómo acceder a la promoción?

Una vez que inicie, tanto en Ticketmaster como en E-Ticket se habilita una ventana en la que aparece el listado completo de los eventos incluidos en la promoción y desde ahí elegir.

