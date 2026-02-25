La taquilla de ‘Zootopia 2’ sigue rompiendo récords de ventas

Esta semana, la película de Disney Animation Studios alcanzó los 424.2 millones de dólares de ventas en taquilla, por encima de los 423.9 millones de dólares recaudados por A Minecraft Movie, lo que la hace la película más taquillera del año pasado, tanto animada como live action, según datos del sitio especializado Box Office Mojo .

Eso no es todo. Las ventas totales a nivel mundial (es decir, considerando el mercado local e internacional) la hacen la película animada más exitosa en cines.

Hasta el momento, Zootopia 2 ha recaudado mil millones 849,637 dólares en taquilla , algo sorprendente para el propio estudio que no esperaba que la historia de los policías novatos Judy Hopps y Nick Wilde se convirtiera en la más exitosa de la historia del género.

Desde un inicio sus ventas en entradas de cine fueron apabullantes: rompió el récord de 559 millones de dólares a nivel mundial solo en los primeros cinco días de su estreno, que coincidió con el Día de Acción de Gracias estadounidense. De hecho, en sus primeros 17 días en cines, sobrepasó la línea de mil millones de dólares, convirtiéndose en la película animada y para infancias que más rápido logró esa marca en la historia.