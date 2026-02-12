Uno de los personajes menos conocidos masivamente, pero muy queridos entre fans está a punto de llegar a la televisión y ya tenemos el primer vistazo: Spider-Man Noir, la serie live action protagonizada por Nicolas Cage –que será por completo en blanco y negro–, es presentada por Prime Video y pronto estará disponible en la plataforma.
'Spider-Noir': el universo más oscuro de Marvel llega en forma de serie
El personaje aparece con su clásico sombrero, gafas blancas y gabardina, y el actor nos entrega a un Hombre Araña sarcástico, irónico y en un contexto histórico y social muy distinto al que estamos habituados, pues la historia se desarrolla en la década de 1930, durante la Gran Depresión de Estados Unidos.
Fecha de estreno de ‘Spider-Noir’ en Prime Video
La serie live action se estrenará exclusivamente en Prime Video el próximo 27 de mayo de 2026.
‘Spider-Man Noir’: la serie del Spider-Verse que todos esperamos
Esta nueva serie se ubica en la Nueva York de 1930, cuando un investigador privado, ya envejecido y “venido a menos”, debe enfrentarse a su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad. Toda la historia se basará exclusivamente en los cómics del mismo nombre, publicados en 2009.
En el primer avance revelado por Prime Video, podemos ver más de cerca a Spider-Man Noir resintiendo los efectos secundarios de sus poderes, sobre todo después de conocer sus capacidades de combate en una pelea de bar de la que él mismo habla de manera burlona y sarcástica.
MIRA AQUÍ EL TEASER DE ‘SPIDER-NOIR’
La nueva serie, tendrá dos versiones –ambas disponibles en Prime Video–, una en blanco y negro y otra a color. Y para los fans de América Latina, la serie llega con una sorpresa extra: el actor de doblaje Salvador Delgado, quien es voz recurrente de Nicolas Cage y quien también participó en la película animada de Spider-Man: Into de Spide-Verse , es quien hace la voz de nuestro protagonista.
Además, es válido decirlo: este proyecto ha sido lento. El personaje debutó en Spider-Man: Into de Spider-Verse, en 2018, mientras que la serie live action se anunció en 2023 y hasta mediados de 2024 se reveló que Nicolas Cage sería el protagonista.
Te puede interesar:
‘Spider-Noir’: el elenco confirmado hasta ahora
Además de Nicolas Cage como el Hombre-Araña, el reparto está conformado por:
- — Lamorne Morris
- — Brendan Gleeson
- — Abraham Popoola
- — Li Jun Li
- — Karen Rodriguez
- — Jack Huston
Mientras que Harry Bradbeer, reconocido por dirigir Fleabag y Killing Eve y películas como Enola Holmes, será el responsable de la dirección de esta serie; por su lado, Oren Uziel y Steve Lightfoot son los showrunners y productores ejecutivos.
De los cómics a la televisión: La historia de Spider-Man Noir
El superhéroe de Marvel tiene su propio cómic creado por David Hine y Fabrice Sapolsky. El primer número se publicó en diciembre de 2008 y la serie para Prime Video se basará exclusivamente en los cómics.
Este Spider-Man Noir es una versión mucho más oscura del Spider-Man que todos conocemos y se desarrolla en una realidad alternativa, en la que Peter Parker vive en 1933 y trabaja para un fotoperiodista llamado Ben Urich, conocido como ‘La Araña’ y quien tiene una amplia red de informantes, pero que a cambio de drogas siempre mantiene en secreto cualquier prueba incriminatoria sobre el jefe mafioso Norman Osborn, conocido como el Duende.
De hecho, fue el propio Osborn quien provocó el nacimiento de Spider-Man, cuando de una estatua africana que mantenía en su casa y que se rompió, salieron decenas de pequeñas arañas que picaron al joven.