El personaje aparece con su clásico sombrero, gafas blancas y gabardina, y el actor nos entrega a un Hombre Araña sarcástico, irónico y en un contexto histórico y social muy distinto al que estamos habituados, pues la historia se desarrolla en la década de 1930, durante la Gran Depresión de Estados Unidos.

Fecha de estreno de ‘Spider-Noir’ en Prime Video

La serie live action se estrenará exclusivamente en Prime Video el próximo 27 de mayo de 2026.

‘Spider-Man Noir’: la serie del Spider-Verse que todos esperamos

Esta nueva serie se ubica en la Nueva York de 1930, cuando un investigador privado, ya envejecido y “venido a menos”, debe enfrentarse a su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad. Toda la historia se basará exclusivamente en los cómics del mismo nombre, publicados en 2009.

En el primer avance revelado por Prime Video, podemos ver más de cerca a Spider-Man Noir resintiendo los efectos secundarios de sus poderes, sobre todo después de conocer sus capacidades de combate en una pelea de bar de la que él mismo habla de manera burlona y sarcástica.

MIRA AQUÍ EL TEASER DE ‘SPIDER-NOIR’

La nueva serie, tendrá dos versiones –ambas disponibles en Prime Video–, una en blanco y negro y otra a color. Y para los fans de América Latina, la serie llega con una sorpresa extra: el actor de doblaje Salvador Delgado, quien es voz recurrente de Nicolas Cage y quien también participó en la película animada de Spider-Man: Into de Spide-Verse , es quien hace la voz de nuestro protagonista.

Además, es válido decirlo: este proyecto ha sido lento. El personaje debutó en Spider-Man: Into de Spider-Verse, en 2018, mientras que la serie live action se anunció en 2023 y hasta mediados de 2024 se reveló que Nicolas Cage sería el protagonista.