Gracias a 'Avatar', Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de la historia

Ahora, gracias a Avatar: Fire and Ash, la actriz de ascendencia dominicana, Saldaña se convirtio en la primera actriz en aparecer en cuatro películas que han generado más de 2,000 millones de dólares en taquilla.

Las películas que hacen de Zoe Saldaña la actriz más taquillera de la historia

Saldaña, quien interpreta a Neitiri en la saga dirigida por James Cameron, protagoniza las tres películas más taquilleras de todos los tiempos:

- Avatar (2009) - Avengers: Endgame (2019) - Avatar: The Way of Water (2022)

Pero además de ser parte de Avatar y el MCU (interpretando a Gamora), Zoe Saldaña también actúa en Star Trek como Nyota Uhura, trilogía que ha generado más de 1,000 millones de dólares.

A los fans: su incansable apoyo, pasión y lealtad es la verdadera base de este logro (...) Este logro nos pertenece a todos nosotros y estoy profundamente agradecida y profundamente honrada. Zoe Saldaña

Según informa The Numbers , apenas el año pasado, con 14,000 mil millones de dólares en taquilla, Saldaña ocupaba el tercer puesto en la lista de actores más taquilleros y le antecedían Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson, pero tras el estreno de Avatar: Fire and Ash en diciembre pasado, las películas en las que ha participado ya suman 15.47 mil millones de dólares.

“Sólo quiero expresar mi más profunda gratitud por el viaje extraordinario que me ha llevado a ser la actriz más taquillera de todos los tiempos. Un logro que ha sido posible unicamente por las increíbles franquicias y colaboraciones de las que he tenido la fortuna de ser parte y a cada director que ha puesto su confianza en mí”, dijo la actriz en un mensaje en sus redes sociales.

