Woody, Buzz Lightyear, Jessie y toda la pandilla de los famosos juguetes de Pixar regresan a la pantalla grande ahora en Toy Story 5. Esta vez y tras siete años, se enfrentan a un problema de la realidad: la tecnología y el interés de las infancias por ella, sin embargo quieren demostrar que los tiempos pueden cambiar, pero los amigos son para siempre. Para que no te la pierdas, te mostramos el nuevo trailer, fecha de estreno en México y más detalles.
'Toy Story 5': Mira el nuevo tráiler, fecha de estreno, elenco y todos los detalles
Pixar lanzó este jueves un nuevo avance de la quinta entrega de una de las franquicias más querida de todos los tiempos y que está nuevamente bajo la dirección de Andrew Stanton, quien en una entrevista en meses pasado, defendió la producción argumentando que "este mundo nos permite abrazar el tiempo y el cambio”.
En Toy Story 5, el propósito de jugar de Buzz, Jessie y el resto se ve amenazado cuando se enfrentan a “Lilypad”, una tableta inteligente que llega a la vida de Bonnie y que, sin duda, cambiará las cosas que habían perdurado por muchos años e incluso por generaciones.
También ocurre el reencuentro que todos esperábamos entre Woody y Buzz. El vaquero decide regresar a casa para ayudar a los demás personajes tras la llegada de “Lilypad” y que pone en riesgo los momentos especiales con juguetes.
Tráiler oficial
Fecha de estreno en México
Aparta la fecha porque Toy Story 5 se estrenará el próximo 18 de junio de 2026 en todas las salas de cine del país.
Elenco
Actores que se unen al elenco de voces en inglés: Craig Robinson como Atlas —parlante juguete hipopótamo con GPS—; Shelby Rabara como Snappy —cámara de fotos de juguete—; Scarlett Spears como Bonnie —dulce y tímida niña de 8 años—; Mykal-Michelle Harris como Blazer —niña amante de los animales— y Matyy Matheson como Dr. Nutcase —juguete temeroso de la tecnología—.
El elenco de voces lo completa: John Ratzenberger como Hamm —chanchito alcancía—; Wallace Shawn como Rex —ansioso tiranosaurio rex—; Blake Clark como el icónico Slinky; Jeff Bergman como el irónico Señor Cara de Papa, entre otros.
Por supuesto, Tom Hanks dará voz a Woody; Tim Allen a Buz Lightyear, Joan Cusack a Jessie y Greta Lee a Lilypad.