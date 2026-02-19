‘Toy Story 5’: Mira el nuevo tráiler, fecha de estreno, elenco y todos los detalles

Pixar lanzó este jueves un nuevo avance de la quinta entrega de una de las franquicias más querida de todos los tiempos y que está nuevamente bajo la dirección de Andrew Stanton, quien en una entrevista en meses pasado, defendió la producción argumentando que "este mundo nos permite abrazar el tiempo y el cambio”.

En Toy Story 5, el propósito de jugar de Buzz, Jessie y el resto se ve amenazado cuando se enfrentan a “Lilypad”, una tableta inteligente que llega a la vida de Bonnie y que, sin duda, cambiará las cosas que habían perdurado por muchos años e incluso por generaciones.

También ocurre el reencuentro que todos esperábamos entre Woody y Buzz. El vaquero decide regresar a casa para ayudar a los demás personajes tras la llegada de “Lilypad” y que pone en riesgo los momentos especiales con juguetes.

Tráiler oficial