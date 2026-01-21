Disney se superó a sí mismo una vez más: Zootopia 2 se convirtió oficialmente en la película animada más taquillera de todos los tiempos, superando a Intensa-Mente 2 y Moana.
'Zootopia 2' rompe todos los récords y Disney vuelve a hacer historia
Con 390 millones de dólares solo en el mercado estadounidense, y más de 1,300 millones a nivel mundial, la película arrasó en cines.
Te recomendamos:
‘Zootopia 2’: ¿cómo le va en taquilla?
Desde su estreno, el 26 de noviembre pasado, tuvo un debut sin precedentes, pues a nivel global recaudó 55.9 millones de dólares solo en los primeros cinco días.
Y en América Latina no ha sido diferente. Las aventuras de Judy Hopps y Nick Wilde son el mayor estreno del estudio en la región: más de 27 millones de personas la han visto en cines desde su llegada a las salas de cine y ha recaudado 114.6 millones de dólares.
De hecho, Zootopia 2 también conquistó China, pues alcanzó el lugar más alto de todos los tiempos en ese país, recaudando 619 millones de dólares, un récord para una película animada de un estudio estadounidense.
‘ZOOTOPIA 2’: CUÁNTO HA RECAUDADO
Según Box Office Mojo , hasta el cierre del lunes 19 de enero, la película animada de Disney ha recaudado:
- – 394 millones de dólares en Estados Unidos
- – 1,313 millones de dólares en el mercado internacional
- – 1,707 millones de dólares en todo el mundo
¿Qué dice la crítica de la película?
No solo el público ha hecho de Zootopia 2 la película más taquillera de todos los tiempos, la crítica también la reconoce como una de las mejores cintas de su género.
En Rotten Tomatoes tiene una aceptación de 91% de la crítica especializada y 96% de la audiencia; por ejemplo, Odie Henderson, crítico de The Boston Globe asegura que “Ke Huy Quan provee de simpatía y buena voluntad dando voz a Gary, él es el corazón y el alma de la película; Shakira obtuvo una canción pegajosa coescrita con, de entre todas las personas, Ed Sheeran”.
Antes de irte, lee:
El éxito de esta película sobrepasó incluso a Intensa-Mente 2 y Frozen 2, que se colocaban como las más vistas de Disney. Ahora falta ver cómo impactan próximos estrenos como The Super Mario Galaxy Movie y Toy Story 5.