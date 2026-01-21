Con 390 millones de dólares solo en el mercado estadounidense, y más de 1,300 millones a nivel mundial, la película arrasó en cines.

‘Zootopia 2’: ¿cómo le va en taquilla?

Desde su estreno, el 26 de noviembre pasado, tuvo un debut sin precedentes, pues a nivel global recaudó 55.9 millones de dólares solo en los primeros cinco días.

Y en América Latina no ha sido diferente. Las aventuras de Judy Hopps y Nick Wilde son el mayor estreno del estudio en la región: más de 27 millones de personas la han visto en cines desde su llegada a las salas de cine y ha recaudado 114.6 millones de dólares.

De hecho, Zootopia 2 también conquistó China, pues alcanzó el lugar más alto de todos los tiempos en ese país, recaudando 619 millones de dólares, un récord para una película animada de un estudio estadounidense.