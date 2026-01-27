Las ventas en taquilla no siempre determinan la calidad de una película, pero sí funcionan como un termómetro para medir su impacto global. En el caso de las producciones nominadas al Oscar 2026 a Mejor Película, las cifras revelan un contraste marcado entre blockbusters, cine de autor y estrenos de distribución limitada
La taquilla detrás del Oscar: cuánto dinero hicieron las películas nominadas
Para entender ese panorama, analizamos cuánto dinero recaudó cada una de las 10 películas nominadas a nivel mundial. Los datos provienen de Box Office Mojo , la plataforma especializada en el seguimiento de ingresos en taquilla de los estrenos cinematográficos del año.
La taquilla de las películas nominadas al Oscar 2026
Bugonia’: taquilla y dónde ver
La dupla Yorgos Lanthimos/Emma Stone vuelve a hacer de las suyas y esta comedia ácida logró 41.5 millones de dólares en taquilla.
- — Elenco: Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis
- — Dónde ver: todavía en algunas salas de cine y en renta en Prime Video, Apple TV+ y Google Play
‘F1: The Movie’: el blockbuster del Oscar
Uno de los grandes blockbusters del año fue, sin duda, esta película protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, y su éxito se reflejó también en la taquilla: recaudó 631.8 millones de dólares.
- — Elenco: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon
- — Dónde ver: disponible en Apple TV+
‘Frankenstein’: estreno limitado y recaudación
Los números de venta en taquilla de Frankenstein son “nada” si los comparamos con sus contendientes. La película de Guillermo del Toro se estrenó en cines seleccionados (apenas los necesarios para poder entrar a competencias internacionales) por lo que su recaudación fue de 144,496 dólares.
- — Elenco: Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac
- — Dónde ver: disponible en Netflix
‘One Battle After Another’: cifras y nominaciones
Escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, esta es la segunda película con más nominaciones al Oscar 2026 (nueve en total) y logró una recaudación de 207.04 millones de dólares de ventas en taquilla.
- — Elenco: Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Sean Penn, Benicio del Toro
- — Dónde ver: disponible en HBO Max y Prime Video
‘Sinners’: récord de nominaciones y excelente taquilla
Un éxito rotundo: Sinners, dirigida por Ryan Coogler, rompió el récord histórico con 16 nominaciones al Oscar 2026 y en taquilla tampoco le fue mal. Su estreno fue en abril del año pasado y a nivel mundial alcanzó una recaudación de 368.3 millones de dólares en taquilla.
- — Elenco: Michael B. Jordan, Omar Benson Miller, Wunmi Mosaku, Hailee Steinfeld
- — Dónde ver: disponible en HBO Max
‘Hamnet’: cine de autor y desempeño comercial
La galardonada directora Chloé Zhao hizo una maravillosa adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, que relata el periodo de la vida de Agnes Hathaway, esposa de William Shakespeare, en el que debe lidiar con la muerte de su hijo de 11 años.
De diciembre a la fecha, Hamnet suma una recaudación en taquilla de 42.3 millones de dólares, cifra que podría aumentar en próximas fechas.
- — Elenco: Jessie Buckley, Paul Mescal, Noah Jupe, Joe Alwin, Jacobi Jupe
- — Dónde ver: disponible en cines de México
‘Marty Supreme’: Timothée Chalamet rumbo al Oscar
Escrita y dirigida por Josh Safdie obtuvo nueve nominaciones al Oscar y probablemente le de a Timothée Chalamet su primer premio de la Academia como Mejor Actor.
Desde su estreno en diciembre de 2025, hasta el momento, esta película ha recaudado 109.4 millones de dólares en taquilla.
- — Elenco: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Fran Descher, Ronald Bronstein, Tayler, The Creator
- — Dónde ver: disponible en cines de México
‘The Secret Agent’: taquilla en el mundo y su estreno en México
Este thriller político dirigido por Kleber Mendoça Filho sigue a Armando, un exprofesor perseguido por el régimen de la dictadura militar brasileña de los 70.
Hasta el momento, la película nominada al Oscar ha tenido una recaudación de 6.5 millones de dólares en todo el mundo, cifra que podría aumentar en próximas semanas, conforme se estrene en nuevos mercados.
- — Elenco: Wagner Moura, Udo Kier, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone
- — Dónde ver: llegará a cines de México el próximo 26 de febrero
‘Sentimental Value’: cifras globales
Esta película está considerada uno de los grandes trabajos del director Joachim Trier (La peor persona del mundo, 2021) y sigue la historia de las hermanas Nora y Agnes, quienes tras la muerte de su mamá deben reconectar con su padre Gustav, un director de cine ya mayor.
Sentimental Value recaudó 17.1 millones de dólares en taquillas de todo el mundo.
- — Elenco: Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas
- — Dónde ver: actualmente en cines de México
‘Train Dreams’: la película de distribución (muy) limitada
Basada en una novela corta de Denis Johnson, publicada en 2011, la película fue dirigida por Clint Bentley, quien además coescribió el guión junto con Greg Kwedar.
No hay información sobre las ventas en taquilla, pues tuvo una distribución limitada en cines seleccionados.
- — Elenco: Joel Edgerton, Felicity Jones, Kerry Condon, Will Patton, Will H. Macy
- — Disponible en Netflix