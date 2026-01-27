Para entender ese panorama, analizamos cuánto dinero recaudó cada una de las 10 películas nominadas a nivel mundial. Los datos provienen de Box Office Mojo , la plataforma especializada en el seguimiento de ingresos en taquilla de los estrenos cinematográficos del año.

La taquilla de las películas nominadas al Oscar 2026

‘

Bugonia’: taquilla y dónde ver

La dupla Yorgos Lanthimos/Emma Stone vuelve a hacer de las suyas y esta comedia ácida logró 41.5 millones de dólares en taquilla.

— Elenco: Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis

Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis — Dónde ver: todavía en algunas salas de cine y en renta en Prime Video, Apple TV+ y Google Play

En 'Bugonia', la nueva película de Yorgos Lanthimos, Emma Stone se transformó por completo. (Foto: IMDb)

‘F1: The Movie’: el blockbuster del Oscar

Uno de los grandes blockbusters del año fue, sin duda, esta película protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, y su éxito se reflejó también en la taquilla: recaudó 631.8 millones de dólares.

— Elenco: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon

Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon — Dónde ver: disponible en Apple TV+

Damson Idris y Brad Pitt protagonizan 'F1: La Película', y ambos debieron aprender a manejar los monoplazas que utilizan los pilotos profesionales en las competencias. (Foto: Warner Bros. Pictures)

‘Frankenstein’: estreno limitado y recaudación

Los números de venta en taquilla de Frankenstein son “nada” si los comparamos con sus contendientes. La película de Guillermo del Toro se estrenó en cines seleccionados (apenas los necesarios para poder entrar a competencias internacionales) por lo que su recaudación fue de 144,496 dólares.

— Elenco: Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac

Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac — Dónde ver: disponible en Netflix