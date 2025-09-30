‘Superman’ le roba el récord de reproducciones en HBO Max a ‘Barbie’

La película llegó a streaming el 19 de septiembre pasado y en sus primeros 10 días disponible ya tiene 13 millones de vistas alrededor del mundo, el volumen de reproducciones más alto para un largometraje alojado en la plataforma desde diciembre de 2023, cuando Barbie se estrenó en streaming.

No solo eso. HBO Max reportó que el estreno en streaming reavivó el interés por los títulos de Superman, pues hubo un aumento extraordinario en las reproducciones de otras películas entre el 15 y el 21 de septiembre, en comparación con la semana anterior.

Por ejemplo, el documental Super/Man: The Christopher Reeve Story tuvo un aumento en reproducciones de 670%; mientras que otras, como Superman: La Película, título de 1978, registraron un incremento de 155% de vistas; Superman Returns, de 2006 y protagonizada por Brandon Routh, aumentó 120%.

Superman, de James Gunn, llegó a streaming apenas 70 días después de su estreno en cines, esto para permitir que los fans de DC Comics pudieran verla en HBO Max antes del estreno de la segunda temporada de Peacemaker, serie que servirá al director para su próximo proyecto con el hombre de acero, la película Superman: Man of Tomorrow, que se estrenará en julio de 2027.