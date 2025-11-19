Medios estadounidenses como Page Six y NBC News revelaron que, dos meses después del hallazgo de la joven, las autoridades ahora sí consideran al artista como sospechoso del homicidio.

El caso de D4vd: ¿qué pasó?

El 8 de septiembre pasado, en la cajuela de un vehículo Tesla estacionado en Hollywood Hills y registrado a nombre de David Anthony Burke, se encontró el cuerpo en descomposición de Celeste Rivas, quien había sido reportada como desaparecida por su familia en abril de 2024.

La policía de Los Ángeles explicó a medios locales que todo indica que D4vd colaboró en el desmembramiento y encubrimiento del cuerpo, aunque hasta ahora nadie ha sido detenido y la investigación aún está abierta.

Los restos de Celeste fueron reconocidos por la oficina forense del condado de Los Ángeles, que informó que “estuvo fallecida dentro del vehículo durante un período prolongado”. La causa de muerte aún está siendo analizada, pero el caso es considerado como homicidio.

Las autoridades solo pudieron dar con el cuerpo cuando empleados de Hollywood Town, en Los Ángeles, reportaron un fuerte olor proveniente de un vehículo abandonado desde hacía un mes.

Celeste Rivas: la adolescente que fue buscada hasta el cansancio por su familia

En abril de 2024, la familia de la jovencita reportó su desaparición. Tenía apenas 13 años y vivía en Lake Elsinore, una localidad a unos 100 kilómetros de Los Ángeles.

Desde entonces, sus papás afirmaban que Celeste mantenía una relación con un joven llamado David, a quien no tuvieron oportunidad de conocer, y que el día de su desaparición tenían planeado ir al cine por la noche. Pasó más de un año hasta que las autoridades por fin la encontraron.

De hecho, desde hacía meses la familia había iniciado una campaña de GoFundMe para reunir recursos y continuar con su búsqueda. Esta fue cancelada una vez que encontraron el cuerpo, apenas un día después de su cumpleaños 15.

¿Quién es D4vd?

El artista, originario de Nueva York, se hizo conocido en TikTok gracias a que algunas de sus canciones se hicieron virales grabadas encerrado en el clóset de su hermana con una app de celular gratuita.

En 2024, a los 17 años, firmó con la disquera independiente Interscope Records y sus temas más conocidos son “Romantic Homicide” y “Here With Me”. Su carrera estaba en pleno ascenso, pues se encontraba realizando una gira por Estados Unidos –misma que fue cancelada cuando se hizo el descubrimiento del cadáver– y a inicios de este año se presentó en el festival Coachella.

En junio de 2023, D4vd fue el encargado de la música en la pasarela de Valentino Spring-Summer 2024 de Pierpaolo Piccioli.

