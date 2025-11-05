‘All’s Fair’, la serie de Kim Kardashian que la crítica declara como rotundo fracaso

Se trata de All’s Fair, una serie de Disney+ creada por Ryan Murphy que ha sido destrozada por la crítica especializada y que, en su primer día de estreno, tenía 0% en Rotten Tomatoes (para su segundo día ya había aumentado a 6%).

¿De qué se trata ‘All’s Fair’ y quiénes son parte del reparto?

La serie, que se estrenó este 4 de noviembre, es protagonizada por Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts, un equipo de abogadas dedicadas a los divorcios que renuncian a una importante firma dominada por hombres y deciden iniciar su propio bufete jurídico.

Esta producción, creada por Ryan Murphy (sí, el mismo Ryan Murphy de American Horror History), también cuenta con las actuaciones de Sarah Paulson, Glenn Close y Teyana Taylor (quien, por cierto, está considerada como una fuerte contendiente a las nominaciones del Oscar por su papel en One Battle After Another).

Las seis abogadas se dedican a representar únicamente a mujeres que atraviesan procesos de divorcio y los primeros tres episodios ya están en la plataforma de streaming, mientras que los siete restantes se estrenarán uno a uno cada semana.

MIRA EL TRAILER DE LA SERIE:

¿Qué dice la crítica de ‘All’s Fair’, la nueva serie de Kim Kardashian?

A la serie le ha ido pésimo. En su primer día de estreno la crítica le daba 0% en Rotten Tomatoes, aunque para el segundo día (hoy, 5 de noviembre) ya había aumentado a 6%, haciéndolo uno de los peores estrenos de los últimos años.

Por ejemplo, Lucy Mangan, crítica de The Guardian , le dio cero estrellas y aseguró que no sabía “que era posible hacer televisión así de mala”, asegurando que la serie es “fascinantemente, incomprensiblemente, existencialmente terrible”.

Por su lado, la crítica Angie Han escribió para The Hollywood Reporter que la actuación “rígida e inexpresiva” de Kim Kardashian se debe al guión pues, afirmó, “también es rígido e inexpresivo, sin una sola nota auténtica”.

No es la única persona que hizo duros comentarios a la serie.

Ben Dowell, crítico de The Times , le dio 0 de 5 estrellas y dijo que la serie “bien podría ser el peor drama para televisión jamás hecho”, incluso aseguró que esta producción no es de esas series malas que disfrutas, sino que se siente escrita “por un niño pequeño que no puede escribir ‘bum’ en una pared”.

Y tú, ¿verás All's Fair a pesar de las malas críticas?